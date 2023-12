Labutí píseň motorů V10: Poslední auto s desetiválcem se loučí 8 speciály, z finálních Audi R8 si ale nekoupíte ani jedno před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Někteří měli dlouho problém uvěřit, že na tuhle popravu opravdu dojde. Ale došlo a ten nejvíce hmatatelný důkaz máte před sebou. Díváte se na jedno z pouhých osmi Audi R8 v rozlučkové edici, další už nebudou.

I když prodeje elektrických aut v poslední době víc než co jiného drhnou a všespásným řešení pro všechny se zdají být ještě méně než kdy dříve, Audi dál počítá už pro brzkou budoucnost jen s nimi. Vůbec poslední nový vůz se spalovacím motorem tak chce představit v roce 2025 a s koncem jeho životního cyklu v roce 2032 prodej spalovacích aut zcela zastavit bez ohledu na to, co zákazníci chtějí.

Považujeme to za bláhové, Audi ale tomuto záměru dál podřizuje vše a rozličná lákadla se spalovacími motory posílá k ledu. Na morálně snad největší oběť dochází nyní, kdy se značka s modelem R8. Ten zůstal po rozprodání posledních kusů spřízněného Lamborghini Huracán vůbec posledním novým vozem, který šlo koupit s motorem V10. Jelikož ale s touto jednotkou dál nepočítá ani Audi, ani Ital, máme tu loučení, při kterém jistě ukápne nejedna slza. Přitom Audi by při správném marketingu na tomto voze vydělávalo hory doly klidně ještě dekády.

Ideologie je ale dnes víc než byznys, a tak opravdu nastal čas k vytažení kapesníků. Důvod je k tomu hned dvojí, neboť labutí píseň tohoto vozu ani není určena pro celý svět či alespoň Evropu. Místo toho se finální edice týká pouze japonského trhu. Na ten zamíří jen osm speciálních exemplářů, jenž jsou vyvedeny v tamních národních barvách - tedy bílé, červené a zlaté. Technika se nicméně nemění, všechna čtyři kola tak onen desetiválec roztáčí 620 koňmi.

Rozdíly jsou tedy opravdu jen vizuální a spočívají v karoserii nalakované matně bílým odstínem Ibis White Matte, se kterým kontrastují aerodynamické komponenty vyvedené v černém karbonu a pětipaprsková 20palcová kola v bronzovo-zlaté barvě. Za nimi se pak skrývají keramické brzdy s červeně lakovanými třmeny. Dovnitř se nastěhovala kůže Nappa a Alcantara, přičemž také v tomto případě lze počítat s kombinací černé a alabastrově bílé. Nechybí ani ozdobné prošívání.

Zmínit lze ještě ozdobné prahy s individuálním číslováním, tím ale změny skutečně končí. Ve finále tedy nejde o nic až tak zásadního, tím je samotný odchod R8 do věčných lovišť. Případný nástupce tohoto vozu by přitom měl již vyfasovat elektrické ústrojí, se kterým to už ale jednou zkoušel a dopadlo to naprosto tragicky, auto si nekoupila ani stovka lidí. Zkuste Ingolstadtu byť jen připomenout tuto historii, se zlou se potážete...

V japonských barvách vypadá R8 působivě, pod zakázkovým kabátem se ovšem skrývá standardní technika. Tedy standardní donedávna, výjimečná dnes, nedostupná už za pár dnů. Foto: Audi

Zdroj: Audi

