Laciné Tesly rozprodávané Hertzem od 380 tisíc nemusí být terno. Záruka na baterie končí, hodnota bude dál klesat

Jsou to nepochybně zajímavé nabídky, nebylo by ale na místě si malovat, že firma jedná iracionálně a chce se připravit o další peníze. V prvé řadě řeší svůj vlastní drahý problém a fakt, že auta nabízí tak levně, má své důvody.

Jednou z největších automobilových novinek tohoto týdne je razantní změna přístupu jedné z největších autopůjčoven světa k elektrickým autům. Americký Hertz si ještě předloni kladl za cíl elektrifikovat dvě třetiny ze své asi půlmilionové flotily aut, až zjistil, že je to přesně tak absurdní, jak to od první chvíle vypadalo. Elektromobily mohou mít své kloudné využití, rozhodně to ale při jejich současných technických a nakonec i ekonomických limitech není v situaci, kdy potřebujete v neznámém prostředí maximálně flexibilně využitelné auto. Přesně o tom je půjčování aut především, a tak větší než velmi okrajová elektrifikace flotily Hertzu nemohla slavit úspěch.

A tak jej ani neslavila. Ze zamýšlených 340 tisíc elektromobilů nestihl Hertz nakoupit ani první stovku tisíc, když se ukázalo, že má garáže plné nepronajatých aut s elektrickým pohonem a lidé si je nechtějí půjčovat ani za poloviční ceny. Jejich vnucování se ukázalo být leda kontraproduktivním, a tak přišla redukce elektrických plánů a opětovně dominantní nákup spalovacích aut. Nakonec firma podle svých zpráv pro investory elektrifikovala asi 11 % své flotily, tedy něco okolo 55 tisíc aut, než zjistila, že jí to značně ekonomicky poškozuje. A letos zavelela k obratu.

Zahájila tedy rozprodej těchto aut, zejména pak Tesel, který je skutečně rozprodejem, jak potvrdil sám Hertz. Smyslem je v tuto chvíli zbavit se 20 tisíc vozů, tedy více jak třetiny elektrické flotily, která bude nahrazena znovu spalovacími auty. Co je pozoruhodné, společnost prodává své vozy velmi levně, není problém si vybrat ze záplavy Modelů 3 z roku 2021 za ceny okolo 20 tisíc USD, tedy asi 450 tisíc Kč. A když si počkáte na ten správný moment, v nabídce společnosti zahlédnete i vozy za ceny lehce přes 17 tisíc USD, tedy okolo 380 tisíc Kč. To je méně než polovina ceny, za kterou lze Model 3 z roku 2021 běžně koupit u nás.

Je to ale dobrý „deal”, jak by řekli Američané? Nominálně nepochybně, reálně ne nutně, jak upozorňují i kolegové z Business Insideru. Problém je jednak pochopitelně v tom, že jde o auta z půjčovny, ke kterým se lidé obvykle chovají podle toho - záleží jim na jejich kondici a fungování po den, dva, možná týden, tím jejich zájem končí. To je ale obvyklé, pak jsou tu specifické problémy spojené s elektrickým pohonem.

Hlavní potíží jsou pochopitelně baterie. I když lidé obvykle vedou v patrnosti, že se k nim váže 8letá záruka, ta je omezena také nájezdem. V případě laciných základních Modelů 3, které Hertz nakoupil především, je limitem jen 100 tisíc najetých mil, který některé prodávané vozy dokonce už překročily. A jiné mají najeto okolo 90 tisíc mil, takže se zárukou jsou tak jako tak na štíru. Vzhledem k tomu, že cena náhradní baterie překračuje cenu mnoha celých těchto aut, může se jejich hodnota stát rychle téměř nulovou.

I kdyby ale baterie vydržely, což je docela dobře možné s ohledem na to, že jim více škodí čas než ježdění, musí se kupci smířit s další razantním poklesem ceny. Business Insider připomíná, že elektromobily klesají na hodnotě asi o polovinu rychleji než spalovací auta, což je nakonec důvod, proč je Hertz prodává tak levně - není hloupý, ví, že zvlášť v tomto počtu (20 tisíc aut téměř naráz!) by pro ně stěží hledal kupce, kdyby za ně chtěl příliš. I když tedy tříletý Model 3 za ceny kolem 400 tisíc korun je levný, jeho konečná hodnota se během dalších několika let ještě výrazně přiblíží nule. A to ještě jen v situaci, kdy nedojde k dalším cenovým otřesům na trhu nových aut - v tomto je zejména Tesla značně nevyzpytatelná.

Sami bychom si auto z půjčovny nekoupili nikdy. A to elektrické obzvlášť, je to prostě příliš velké riziko. Někomu pochopitelně může stát za to jej při daných cenách podstoupit, pak je ale dobré mít na stole všechny informace, proto také naše dnešní doplnění.

