Lada ani v době pandemie nestrádá, může si tak dovolit to, co žádná jiná automobilka 4.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Zatímco většina výrobců aut hlásí v letošním roce ztráty a celosvětový trh je dole skoro o 30 procent, ruská automobilka si v září meziročně i meziměsíčně polepšila. A tak zdražuje.

Souhrnné prodeje na ruském trhu za letošní září zatím známé nejsou, žádné zázraky ale nelze očekávat. Podobně jako jiné země hlásí letos Rusko největší propady za mnoho let a od ledna do srpna šel tamní trh dolů skoro o 17 %. Ne všichni ale současnou situací trpí. Lidé jsou nepřekvapivě cenově senzitivnější, a tak preferují značky nabízející levnější vozy. Showroomy Lady, kde mohou tradičně počítat s cenami držícími se velmi nízko u země, dokonce navštěvují častěji než dříve.

Ruská automobilka se totiž už svými zářijovými prodeji pochlubila a truchlit opravdu nemusí. Dokonce si na rozdíl od nás bude moci zpívat i v příštím týdnu, neboť za uplynulý měsíc prodala o 6 468 aut více než v srpnu a o 3 788 vozů více než v září 2019. Meziročně si tak o 6,1 procenta polepšila, když prodala 35 304 aut, o což se postarala především trojice modelů. Vedoucí Granta má na kontě 12 488 exemplářů, druhá Vesta 11 520 kusů a třetí Largus pak 4 682 vozů. To je v prvním případě posun o 16 a ve třetím o 8 procent výše oproti předcházejícímu měsíci. To ale pořád není to nejlepší.

Druhá Vesta má na kontě dokonce 26procentní růst oproti srpnu a zároveň 21,9procentní oproti září loňského roku. Hned 47 procent všech registrací pak mají na kontě verze kombi, a to jak základní, tak i provedení Cross, což je velmi překvapivé. Přeci jen Rusové nejsou takovým národem chalupářů jako třeba Češi a spíše než po kombících tak sahají po sedanech, které pro změnu nebodují u nás. Lada tedy s touto karosářskou variantou riskovala, tento tah se ji ale očividně vyplácí.

Na zvýšenou poptávku po svých produktech ostatně AvtoVAZ již odpověděl něčím, co se dnes nenosí - zdražením celé své nabídky, třebaže mírným a nejspíše reflektujícím propad kursu rublu. V průměru ceny vyskočily o 2-3 procenta, přičemž Vesta aktuálně startuje na 667 900 rublech (cca 197 tisíc Kč) namísto předchozích 653 900 RUB (193 tisíc Kč). Rusko nicméně přišlo s pobídkami pro zákazníky, které nejsou postavené okolo elektrických aut, a tak lze např. sedan vesta reálně pořídit již od 601 110 rublů (177 tisíc Kč).

Další vývoj je obtížné předpovídat, nicméně jelikož se Lada i nadále drží cenově nízko u země, je dost možné, že registrace dále porostou. Ostatně již v září AvtoVAZ ve snaze o zaujetí publika vyrukoval s novým multimediálním paketem a zároveň oznámil, že chystá novou sérii Black, jenž se bude týkat modelů Vesta Cross, X-Ray Cross a 4x4 (neboli Niva). Zdá se tedy, že Ladě ani v době koronaviru nestrádá. Ostatně dalo se čekat, že tak jako některým nastalá situace ublíží, jiným pomůže.

Lada si v září citelně polepšila, i díky úspěchu modelů Vesta SW a Vesta SW Cross. V reakci na to dokonce Rusové od 1. října zvedli ceny celého svého portfolia. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

