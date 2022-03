Lada dokáže bez dodávek ze západu vyrábět jen dva modely, z Ruska to může udělat skanzen před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Rusko se dostává do stále větší ekonomické izolace a může se stát, že si v určitou chvíli bude muset vystačit samo. Jaká auta v tu chvíli bude s to vyrábět Lada? Půjde o dva modely - jeden z roku 1977 a druhý z roku 1998.

Jaký bude další vývoj rusko-ukrajinského konfliktu? To je v tuto chvíli otázka za milion, na kterou dokáže dát odpověď leda křišťálová koule. Pochopitelně doufáme, že se co nejdříve podaří najít smírné řešení, pokud ale žádná ze stran nebude ochotna přijmout podstatné ústupky, stěží se to stane. Pakliže v Rusku zůstane u moci Vladimir Putin, těžko svůj boj vzdá. A i druhá strana dala už na stůl příliš mnoho na to, aby jednoduše kapitulovala.

Jedním z možných scénářů je tak zachování stavu blízkého tomu současnému, kdy Rusko zůstane aktivní na Ukrajině a bude se muset naučit žít v jakési ekonomické izolaci. Nebylo by to poprvé v historii a ani v současnosti. A poprvé by nebylo ani to, kdy by velký stát „přepnul” z integrace do západní struktur do částečné izolace, však Československo si něco podobného též prožilo.

Znamenalo by to nepochybně rozsáhlou ekonomickou devastaci země, neboť by se do ní máloco dováželo a některé moderní věci by si Rusové vlastními silami hned tak nevyrobili. A mezi takové patří i auta. V Rusku se dnes sice vyrábí spousta moderních vozů včetně většiny aktuálních škodovek, jejich výroba - a také produkce značek jako BMW, Renault nebo Mercedes - ale spoléhá do značné míry na dodávky díků ze západu, které nadále nebudou možné. Výroba „cizích” aut v Rusku bude zřejmě nereálná, složité to ale bude mít i domácí Lada.

Ta je začleněna poměrně hluboko do struktur Renaultu a bez dodávek některých moderních komponentů ze „zakázaných zemí” se v případě modelů jako Vesta neobejde. Blíže neupřesnění zástupci AvtoVAZu tak byli tázáni lidmi z kanálu Rusautombile na Telegramu, co by AvtoVAZ vlastně mohl dále vyrábět bez ohledu na dění mimo Rusko a odpověď je stejně zajímavá jako nepřekvapivá: Nivu.

Všechny ostatní modely značky používají dovážené komponenty, a tak je dlouhodobě není možné za současných sankcí vyrábět. V tuto chvíli produkce v Toljatti běží a nějakou dobu poběží, o dalším vývoji rozhodne dění na Ukrajině. Pozoruhodné je, že Rusové by sami zvládli dále vyrábět nejen původní Nivu morálně z roku 1977, ale i novější Nivu Travel, původně Chevrolet Niva z roku 1998. Tak by vlastně Rusové měli k dispozici i docela moderní auto...

To je samozřejmě žert, klíč k dalšímu vývoji je beztak jinde. Spojencem, či přinejmenším nikoli nepřítelem Moskvy zůstává Čína, která dnes umí vyrobit prakticky cokoli - jednak libovolné komponenty a pochopitelně i celá moderní auta, takže s ní v holportu může Rusko zůstat relativně na úrovni. Pakliže by se ale i Čína obrátila k Rusku zády, může se z něj stát slušný automobilový skanzen ve stylu Íránu.

Lada Niva Travel, tedy nedávno faceliftovaný Chevrolet Niva původně z roku 1998, je tím nejmodernějším autem, které jsou dnes Rusové schopni vyrobit zcela sami bez dílů ze západu. Nic moc. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: rusautomobile2@Telegram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.