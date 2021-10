Lada i v této době našla cestu, jak nová auta dál prodávat stejně levně před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Auta v poslední době jen zdražují a s ohledem na stále rostoucí ceny surovin, energií i dalších vstupů věští analytici stejný vývoj i do budoucna. Lada přesto nachází způsoby, jak ceny udržet na uzdě, nejsou však bez kontroverze.

Ceny nových aut začaly rychle růst už v předchozích letech. Hlavním důvodem byly v našich končinách bující regulace, které pro výrobce znamenají vysoké náklady spojené s investicemi do emisních, bezpečnostních a dalších opatření, které byly ve výsledku logicky přeneseny na zákazníky. V zemích, jako je Rusko, tento trend ale nebyl až tak výrazný - tamní regulátoři si toho na výrobce zase tolik nevymýšleli a už vůbec si nezačali hrát s pokutami za nadlimitní emise CO2.

V posledním roce ale začaly ceny aut explodovat v podstatě všude. Důvodem jsou rostoucí ceny vstupů, které tlačí nahoru velmi omezená nabídka. Těm už neuteče nikdo a řada automobilek v podstatě rezignovala na snahu jakkoli s tím bojovat. Stačí se podívat do českého ceníku Škody a budete rychle na svém. Takový Kodiaq začínající na 814 tisících Kč za nejméně vybavenou verzi s nejslabším motorem 1,5 a předním pohonem je docela odvážná nabídka.

Jak moc to tu výrobcům - zdaleka nejen Škodě - projde, uvidíme až později, zatím jim nabídka neschopná sekundovat poptávce v tomto smyslu přeje. Ve zmíněném Rusku automobilky v takové pozici nejsou, a tak se snaží hledat cesty, jak ceny udržet nízko. A Lada je zjevně dokáže nacházet, třebaže ne každý z toho bude šťastný.

Nejnověji se Lada rozhodla upravit provedení některých prvků u všech úrovní výbavy modelu Granta s výjimkou nejvyšší stupňů Quest a Cross. Mezi ty patří třeba odstranění části látkového čalounění dveří, místo nějž dorazí jednodílné plastové výlisky, které nicméně již u úrovní Classic a Classic/Optima nebudou doprovázet za tepla formované ochranné prvky některých výčnělků. A v případě úrovně Comfort mají zmizet i některé ozdobné plastové lištičky.

U rodiny Vesta byla dvojitá podlaha zavazadelníku u všech výbav s výjimkou nejvyšší úrovně Luxe nahrazena jednodílnou. U všech variant pak byl vypuštěn senzor zapnutého bezpečnostního pásu spolujezdce a je docela dobře možné, že podobných kroků proběhlo více. O těchto ale informuje o dění v AvtoVAZu obvykle dobře zpravený portál Lada Online.

Na jednu stranu je jasné, že zákazníci z těchto kroků nemusí automaticky jásat, dostanou za stejnou cenu v některých ohledech méně. Na tu druhou ale nemusí platit za auto jako takové více. Hlavně ovšem mají možnost si vybrat a za některé věci prostě nemusí platit, když je nepotřebují či neocení. Kupci levných vozů obvykle nebazírují na nejlepším možném zpracování výplní dveří, zajímá je cena. A ta u Lady Granta zůstává velmi nízká.

Základní sedan s benzinovými motorem 1,6 o výkonu 90 koní a pětistupňovým manuálem stojí od 559 900 rublů, tedy asi 177 tisíc Kč. Za to u nás nekoupíte jedním slovem nic a už základní Fabie (mimochodem s litrovým tříválcem bez turba s podobným výkonem) stojí skoro dvojnásobek. A žádný úchvatný komfort také nenabídne.

Okolnosti zkrátka tlačí automobilky do kouta, v Evropě ale mají omezený manévrovací prostor kvůli mnohem tvrdším regulacím. Výsledkem pak je, že je stále více lidí z trhu nových aut zcela vytlačováno, a to je podle nás vždy nejhorší možný výsledek - každé nové auto bude bez ohledu na řešení některých detailů bezpečnější a ekologičtější než to starší.

Lada Granta se nadále drží s cenou na velmi nízkých 177 tisících Kč v přepočtu z ruských rublů. Vděčí za to někdy kontroverzním, ale ve smyslu ceny efektivním úpravám nabídky. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Lada Online

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.