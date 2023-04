Lada kráčí ve stopách Moskviče, nové modely nabídne úplně stejně pochybným způsobem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Moskvič byl fakticky mrtvou značkou, a tak lze takový postup snadno přijmout. Že se tímto směrem vydává relativně velká a fungující automobilka, jednička na ruském trhu, nám přijde poněkud riskantní.

Nápis na oponě Národního divadla není jen připomínkou toho, kterak se lidé krejcar po krejcaru skládali na tuto kulturní památku. Zároveň do jisté míry i symbolizuje jeden ze stěžejních prodejních faktorů. Doby, kdy nálepka Made in USA čněla nade vše, je totiž dávno pryč. Místo toho stále více lidí preferuje produkty pocházející ze stejné země jako oni. I proto třeba společnost Vasky nedávno neměla až takový problém, aby sehnala peníze na záchranu tradiční tuzemské značky Botas. Stejně jako třeba ve světě aut prodejním reportům v Česku vládne Škoda.

V případě Ruska je tamní hvězdnou stálicí Lada, která ostatně má dokonalé pojítko s minulostí i nadále ve svém portfoliu. Legendární Niva se totiž nadále prodává, a to navíc v prakticky stejné podobě, v jaké v roce 1977 spatřila světlo světa. Jakkoli je ale o ni i nadále velký zájem, jako taková by automobilku nespasila. Po odchodu partnerského Renaultu a zavedení sankcí ze strany USA a Evropské unie se totiž AvtoVAZ ocitl ve svízelné situaci, neboť přišel o přístup k řadě komponentů. Veškeré dodavatele pak zatím nestihl nahradit.

Je přitom otázkou, kdy a zda vůbec se tak stane. A pokud ano, pak ve hvězdách je rovněž i to, s jak velkým množstvím dílů Rusové mohou počítat. Svůj osud ale rozhodně neponechávají náhodě. Místo toho se rozhodli, že svou nabídku rozšíří stejným, nutno dodat stejně pochybným způsobem, jako se k životu vrátil Moskvič. Ten totiž využil továrnu opuštěnou Renaultem, ve které dochází na montáž čínských aut. Ruský je na nich v podstatě jen znak, třebaže postupně by výroba měla daleko více využívat domácích dodavatelů a jejich výrobků.

AvtoVAZu pro změnu připadla továrna v Petrohradě, která dříve patřila Nissanu, tedy druhé části francouzsko-japonské aliance. Do budoucna tam mají vznikat auta s logem Lady, to však stejně jako u Moskviče bude tím jediným, co má spojitost s Ruskem. Přepracován pak v tomto případě bude FAW Bestune T77, tedy 4,53metrové SUV, které se v zemi již prodává. Je ovšem dováženo přímo z Číny, což se projevuje i na ceně - ta totiž činí ne úplně malých 2 169 000 RUB (cca 598 tisíc Kč).

Vůz je v Rusku nabízen pouze s přeplňovanou jedna-pětkou, jenž byla naladěna na 160 koní. Spárován pak s ní může být šestistupňový manuál či sedmistupňový automat, obě převodovky nicméně motor propojují pouze s pohonem předních kol. Jak tomu ovšem bude nadále, je zatím věcí neznámou. Dá se nicméně předpokládat, že Rusové půjdou cestou nejmenšího odporu. Technika se tedy měnit nebude, jen se změní montážní linky, na kterých ji lidé budou dávat dohromady.

Úsměvné je, že automobilka oficiálně nehodlá prozradit, odkud její novinky pocházejí. Hovoří pouze o „spřátelené zemi“. I tak je nicméně jasné, odkud nová Lada, jejíž název teprve bude prozrazen, pochází. Originál byl totiž nyní v prostorách továrny v Petrohradu několikrát nachytán, jak ukazují i fotky ruského Avtogradu níže.

Šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov pak dodal, že výroba odstartuje v druhém letošním kvartálu. Kromě již zmiňovaného SUV by navíc z montážních linek mělo sjíždět ještě o trochu větší vůz, přičemž zatím není jisté, jakou bude mít karoserii. Stejně jako je nejasný i jeho původ, respektive spíše konkrétní značka. Aktuálně je ovšem jisté, že půjde o další auto ze „spřátelené země“, tedy z Číny.

T77 díky svému vzhledu dostalo přezdívku Lamborghini pro chudé. Nově by v Rusku mělo být ještě ještě levnější, v zemi se totiž začne montovat a prodávat jako Lada. Foto: FAW

