Lada Niva 2021 je oficiálně venku a už se i vyrábí, vypadá překvapivě dobře

Při pohledu na nový vzhled je třeba před autory smeknout, neboť se opravdu nevídá, aby někdo tak zastaralé auto změnil způsobem, který mu vrátí svěžest. Po technické stránce se ovšem nezměnilo vůbec nic.

V posledních týdnech jsme se hned několikrát museli otřít o auto, které poznalo svět jako Chevrolet Niva, teď je ale oficiálně jedinou Nivou v nabídce ruské Lady. Původní hranatý off-road z návštěvníků si pořád říká 4x4, třebaže i to se má změnit, Niva si pak říká modernější nástupce vzešlý ze společného podniku Rusů a Američanů, který letos AvtoVAZ plně ovládl. Důvodem našeho zájmu ovšem bylo to, že bychom žasli nad morálně více jak 20 let starým off-roadem, který dosud vypadal, jako by byl do současnosti vržen přímo strojem času.

Z neoficiálních fotek a další zkazek bylo zjevné, že Rusové nechtějí dále vyrábět nepříliš atraktivní Chevrolet Niva s vlastním logem, chtějí autu dopřát mnohem přitažlivější vzhled. Špionážní fotky naznačovaly dramatickou změnu, vizuální posun směrem k Toyotě RAV4. A přestože naše zdroje opakovaně potvrdily autenticitu záběrů, někteří stále odmítali věřit tomu, že Lada tuto Nivu tak moc změní. Teď už o tom ale nemohou být žádné pochybnosti.

Před pár chvílemi totiž ruská automobilka poslala do světa první oficiální fotky a detaily a současně se pochlubila tím, že auto dnes začala vyrábět. Jde přesně o tentýž vůz, který jsme mohli vidět na oněch špionážních záběrech a i z těch oficiálních je patrné, že změna vzhledu je enormní. Zejména zepředu snad ani není možné poznat, že jde o stejné auto jako dosavadní Nivu a byť vzadu se pár vodítek najde, proměna je opravdu dramatická. A my bychom řekli, že autu hodně prospěla.

Do interiéru bohužel nadále nevidíme, ten nám Rusové nejspíše ukáží až později. Zatím tedy můžeme dodat, že auto díky vnější proměně změnilo i své rozměry - je nyní 4 099 mm dlouhé, 1 804 mm široké a 1 653 mm vysoké, je tedy o 43 mm delší a o 4 mm širší než dosud. Je také v závislosti na konfiguraci o 20 a více kg lehčí, rozvor náprav ale zůstává stejný 2 450 mm, stejně jako motor 1,7i pod kapotou se svými 80 koňmi a 127 Nm. Převodovka je manuální pětistupňová, pohon 4x4 je samozřejmostí, stejně jako redukce

Aby se to nepletlo, Niva 2021 vstoupí do prodeje jako Niva Travel, to buď ve více silniční nebo více terénní specifikaci, jak ukazují i první zveřejněné fotky. Vyrábět už se začala, takže dříve skloňované lednové zahájení prodeje by měla stihnout bez potíží. Ceny a další specifikace zatím neznáme, pokud se ale základní verze udrží cenově hluboko pod hranicí 200 tisíc Kč, kde startuje dosud, bude to velmi zajímavá nabídka.

