Lada Niva 2021 se do detailu předvedla na videu, první pohled do interiéru je zklamání

Po odhalení vnějšího vzhledu a hlavních technických dat zůstalo jedinou zásadní otázkou, jak moc moderněji bude Niva 2021 s přídomkem Travel vypadat zevnitř. V kabině se toho ale změnilo opravdu málo.

Koronavirus zasáhl všechny automobilky, jen málokterá ale bude mít na konci letošního roku důvod k alespoň decentním oslavám. Ruská Lada se může řadit mezi ty šťastné, neboť po propadu prodejů na začátku roku eviduje jen rostoucí poptávku celý letošek by mohla uzavřít jen s malými nebo žádnými ztrátami prodejů, o tržním podílu ani nemluvě. Značka tak mohla modernizovat velkou část svého portfolia a v jeho rámci i „nové” SUV Niva. To se jejího loga dočkalo teprve před několika málo měsíci, neboť řeč není o legendě známé i díky seriálu Návštěvníci, nýbrž o voze vyvinutém společně s GM, který se až do loňska chlubil jen logem Chevroletu.

Včera automobilka zveřejnila první fotky, které jen potvrdily dramatickou změnu naznačenou dřívějšími špionážními záběry. Rusové to vzali z gruntu a v rámci exteriéru nenechali kámen na kameni. Nepříliš atraktivní model se tak rázem vzhledově posunul k Toyotě RAV4, zejména v přední části. Automobilka pak karoserii jak prodloužila o 43 milimetrů, tak zároveň odlehčila. V závislosti na výbavě tak lze počítat minimálně s 20kilovou dietou, což prospělo jízdním vlastnostem i přes zachování motoru.

Po stránce technické tedy s nějakými výraznými novotami nelze počítat, pohon má i nadále na starosti benzinová jedna-sedma naladěná na 80 koní a 127 Nm točivého momentu, jež na všechna čtyři kola přenáší pětistupňový manuál. Zachován pak zůstal i stálý pohon 4x4, stejně jako redukce, pročež tak dosud zbývalo vyřešit pouze jediné - a to, nakolik se změnil interiér. S tím se Lada oficiálně dosud nepochlubila, lidé ale logiky očekávali podobně radikální přerod, jakého se dočkal exteriér.

V tomto směru zde tak máme opravdu nemalé zklamání, neboť na světě je video věnující se modernizovanému provedení pomalu do posledního šroubku. Autor nicméně většinu času věnuje nové karoserii, neboť pod ní nezůstává původní technika, ale rovněž i původní kabina. Oproti „chevroletí éře“ je tak jedinou novinkou volant ověnčený logem Lady, ten však Niva vyfasovala již zkraje letošního roku. Tvar palubky, výdechy klimatizace či přístrojový štít se však již nezměnily.

Je samozřejmě otázkou, zda v případě AvtoVAZu nejde o taktiku, jak udržet zájem o tento model při životě opravdu dlouho. Momentálně mají totiž Rusové dost času na vylepšení kabiny, neboť lidé jim budou trhat ruce kvůli pohlednějšímu zevnějšku. A jakmile první vlna opadne, mohou tu druhou nastartovat třeba odlišnými plasty, novými sedadly a efektivnější klimatizací či modernějšími multimédii. Stejně jako mohou dorazit i motory 1,6 a 1,8 z modelů Vesta, Granta a X-Ray.

O faceliftu Lady Niva tedy nejspíše neslyšíme naposledy, ostatně si ještě musíme počkat na odhalení cen. Pro tuto chvíli už jen dodáme, že pohled na kabinu i pohonnou jednotku vás čeká po dvou a půl minutách níže přiloženého videa.

Na oficiálních fotkách se inovovaná Lada Niva Travel ukázala jen zvenčí. Důvodem je jistě i fakt, že kabina se prakticky nezměnila. Foto: AvtoVAZ

