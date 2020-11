Lada Niva 2021 se představí už za pár týdnů, dál zůstane levným off-roadem před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Jako by kolem Lady Niva nebylo v poslední době živo dost a dost, ven se dostávají další detaily týkající se zásadně inovovaného provedení její druhé iterace. Uvidíme ji ještě před Vánoci.

Teprve minulý týden se ven dostaly informace o tom, že Lada už má hotový prototyp Nivy 2021. Řeč není o původní ruské ikoně, ale o autě, které tak trochu zdědila ze spolupráce s Chevroletem, jehož jméno původně neslo. Teď jej prodává se svým logem a zatím jako jediné oficiálně pod jménem Niva, a to za opravdu nízké ceny.

Teď mu chce dodat modernější vnější vzezření i pojetí kabiny. Auto se má zvenčí opravdu podstatně změnit, když dostane nová čelní světla, masku chladiče, kapotu i blatníky, aby se přiblížila zbytku současné produkce značky. Čekejme tedy protáhlejší světla a masku s chromováním ve tvaru písmene X, což si vyžádá i nové nárazníky a boční prahy. O změnách v interiéru zatím nevíme nic, čekejme ale, že ani zde nezůstane mnoho kamenů na svých původních místech.

Co už ovšem víme, je, kdy tohle auto poprvé uvidíme. Lidé z portálu Lada Online, který má obvykle o novinkách velmi přesné informace, hovoří s odvoláním na své zdroje v továrně o prvním odhalení v druhé polovině letošního prosince. Pravděpodobně půjde jen o pár fotek a základních informací, neboť online premiéra představující Nivu 2021 do detailu je plánována až na leden. V únoru pak má vstoupit do prodeje.

Z dřívějších informací víme, že modernizace se má jen velmi málo dotknout současných cen, které jsou vskutku lidové. Základní ex-Chevrolet Niva přijde v základu na 664 200 rublů, tedy asi 192 tisíc Kč. Je to pravda cena morálně dvě dekády starého, ale jinak nového auta, které je i díky tomu stále velmi schopným off-roadem. Inovovaná verze jím chce být dál, akorát se odtrhnout od své původní image, což se jí s novým vzhledem může docela dobře podařit.

Lada Niva, kterou AvtoVAZ zdědil ze spolupráce s Chevroletem, vypadá dnes takto. Modernější nástupce klasického ruského off-roadu má s velkým faceliftem pro rok 2021 přidat svěží vzhled ve moderních modelů značky. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Lada Online

Petr Miler