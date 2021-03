Lada Niva 2021 s novým, svěžím vzhledem se prodává i v ČR, 221 tisíc ale nestojí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Mnohokrát jsme zmínili, že takové auto by si našlo zákazníky i v ČR, oficiálně se tu ale neprodává a prodávat nebude. Neoficiálnímu dovozu ale nic nebrání a jedna česká firma se do něj pustila.

Lada Niva 2021 alias Travel si naši pozornost v posledních měsících získala hned několikrát. Rusové totiž výrazně inovovali zamýšlenou druhou generaci Nivy, která ještě do loňského roku nosila logo Chevroletu. Rusové s Američany vůz po mnoho společně vyráběli, koncern General Motors ale loni svůj padesátiprocentní podíl ve společném podniku Rusům prodal a ti se rozhodli auto dál vyrábět, třebaže ryze svou Nivu z konce 70. let dále nabízí.

Nejprve se dostalo do prodeje jen s jiným emblémem na přídi a zádi, nakonec ale došlo i na vcelku radikální přepracování karoserie. Auto tak dostalo až překvapivě svěží vnější vzhled stylizovaný po vzoru Toyoty RAV4. Na tu druhou je ale třeba říci, že o co více se změnil zevnějšek, o to méně Lada sáhla na cokoli ostatního. V kabině se změnily pouze detaily a technické parametry prošly proměnou hlavně proto, že upravená karoserie změnila rozměry.

Délka vozu tedy narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). V prvním případě za vším stojí instalace protaženého čelního nárazníku, ve druhém pak jde změna na konto nových nástavců blatníků. Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm pak zůstaly zachovány, změnila se ovšem hmotnost, která v závislosti na výbavě klesla o 20 kilogramů na 1 465 až 1 515 kg. Motor však zůstal nezměněn, na všechna čtyři kola nadále míří 80 koní benzinové jedna-sedmy přes pětistupňový manuál.

Toto je tedy stará-nová Niva Travel, vedle níž je nadále nabízena stará-stará Niva s přídomkem Legend. Ať už se vám tento způsob modernizace líbí, nebo ne, je třeba říci, že auto umí zaujmout poměrem výkonu a ceny. V Rusku se dnes prodává od 762 900 RUB, tedy asi 221 tisíc Kč, což je příjemná cena za sice uvnitř zastaralý, ale jinak pořád velmi schopný off-road klasického střihu s atraktivním vnějším designem. Leckdo by po něm mohl zatoužit i u nás, tady se ale Lady už nějaký ten pátek oficiálně neprodávají.

Koupit je ale přesto lze. Buď můžete vsadit na individuální dovoz, nebo se obrátit na formu Cano Car, jinak prodejce Suzuki, který sem Lady dováží. V jeho nabídce figuruje i Niva 2021, kterou si můžete koupit za cenu od 420 063 Kč včetně DPH. To je na jednu stranu o hodně víc než v Rusku, skoro dvakrát tolik, na druhou stranu je ale třeba říci, že dovézt auto do Česka není zadarmo, je třeba zaplatit 10procentní clo, zajistit úpravy nutné pro schválení pro místní provoz a pochopitelně také a dovozu něco vydělat.

Je tedy trochu depresivní, když vidíme auto v české nabídce o tolik dráže, ovšem 420 tisíc korun na místní poměry za podobné auto pořád není příliš. Ve výsledku se tedy nedivíme, že Cano Car už letos prodal 15 aut a eviduje dalších 29 zatím nevyřízených objednávek. To jsou slušná čísla na jednoho prodejce.

Dodejme, že za zmíněnou sumu dostanete vůz ve výbavě Classic, která čítá mj. airbag řidiče, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrická okna a pár dalších drobností. Tedy skoro nic. Dražší výbava Comfort přidává mj. klimatizaci, vyhřívanýá sedadla, 15" alu-kola, dálkový centrál, chlazenou schránkou uvnitř nebo držáky na pití. Off-road pro verzi Comfort přidá střešní ližiny, alarm, sklapovací klíček, pár prvků v černé a 16" kola.

Vrcholná varianta Luxe přidává třeba i vyhřívané čelní sklo, parkovacími senzory, multimediální systém, výškově nastavitelné kde co nebo vnějšími prvky v barvě karoserie. A k dispozici je také verze Luxe Off-road, která dostane i off-roadové pneumatiky a šnorchl, jak ukazuje jedna z fotek níže. O mnoho více za tyto varianty nezaplatíte, obvykle je od sebe dělí rozdíl 10 až 20 tisíc Kč.

Ladu Niva 2021 alias Travel je možné koupit i v Česku, jen s ruskými cenami tu počítat nelze. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Cano Car

Petr Miler