Lada Niva dostala k padesátinám největší modernizaci v historii. Pozor, teď má i airbag a interiér auta, které byste mohli chtít
Petr ProkopecNa první pohled byste to asi neřekli, ale vůz má opravdu po rozsáhlém faceliftu těsně před tím, než oslaví padesátý rok na trhu. A není to jen oslavná věc, šéf automobilky říká, že tohle auto se do důchodu zdaleka nechystá.
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Lada Niva dostala k padesátinám největší modernizaci v historii. Pozor, teď má i airbag a interiér auta, které byste mohli chtít
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Na první pohled byste to asi neřekli, ale vůz má opravdu po rozsáhlém faceliftu těsně před tím, než oslaví padesátý rok na trhu. A není to jen oslavná věc, šéf automobilky říká, že tohle auto se do důchodu zdaleka nechystá.
Většina aut, která se začala vyrábět v roce 1977, dnes trůní v lepším případě muzeích a soukromých sbírkách, v horším na vrakovištích či na onom světě. Výjimkou je Lada Niva, která jaksi odmítá zemřít. A protože aktuálně došlo na opravdu zásadní modernizaci, neoslaví s ní jen padesátiny, ale v nabídce ruské automobilky bude figurovat ještě dlouho. Sám šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov ostatně k modernizaci řekl: „Jsem si jistý, že výrobní linka Nivy přežije tuto 50letou hranici a výroba na ní bude pokračovat ještě dlouho. Tak je tomu aspoň dnes,” uvedl s tím, že lidé vůz nadále kupují ve velkém, a tak nemá důvod ji dál nenabízet.
Rusové se vylepšeným off-roadem pochlubili na mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF v Petrohradě, kde zveřejnili i většinu podstatných informací. Víme tedy, že Niva dostala 100 zcela nových a 60 modernizovaných komponentů. V uplynulých měsících se hodně spekulovalo o příchodu diodových světel, ty však zatím mezi novinky nepatří, tedy aspoň ne ve standardní výbavě. Podobně je tomu s inovovanou maskou chladiče. Místo toho jsou jedinými venkovními změnami 16palcová litá kola v dvoubarevném designu a sání na kapotě motoru.
Jakkoli se ovšem vůz tváří pomalu stejně jako originální provedení, AvtoVAZ v případě karoserie přistoupil ke změně, která zájem o vůz dál vyšponuje. Niva totiž poprvé v hitorii dostala panely z oboustranně galvanizované oceli, díky čemuž by měla odolávat korozi lépe než dosavadní vozy. Zejména u starších kusů majitelé museli zkrátka počítat s tím, že čas od času vezmou do rukou svářečku.
Největší změnou ale prošla kabina, do níž se nastěhoval volant z Lady Granta, jehož součástí je i airbag. Tento bezpečnostní prvek se v Nivě objevuje vůbec poprvé, a protože automobilka kvůli němu měnila sloupek řízení, přesunula zapalování na pravou stranu. Řadicí páka pětistupňového manuálu se navíc přesunula blíže k řidiči, pročež byl přepracován celý středový tunel. Elektrické ovládání oken či zpětných zrcátek pak zůstalo zachováno, ovšem vyhřívání sedadel už bylo přesunuto na upravenou středovou konzoli.
Tam Niva může disponovat dotykovou obrazovkou, skutečně tak začíná působit jako auto z 21. století, jako auto, které byste mohli chtít. Automobilka však nezapomněla na to, že nejde o královnu přehlídkových mol, nýbrž především pracovní nástroj. Zachována proto byla i redukční převodovka, nově ji ale ovládáte jen jednou pákou a nikoli dvěma. Lepší je pak i odhlučnění kabiny, zatímco klimatizace disponuje novým filtre. A právě ten si vyžádal výdech na kapotě, který zlepšuje proudění čerstvého vzduchu.
Opomenout pak nesmíme ani motorový prostor, kam se nastěhovala nová jedna-osma s osmiventilovou technikou, 90 koňmi výkonu a 153 Nm točivého momentu. Ve srovnání s předchozím 1,7litrovým čtyřválcem jde o nárůst o 7 kobyl a 24 Nm. Hned 80 procent točivého momentu je navíc dostupných už od 1 000 otáček, v závislosti na rychlosti a jízdním stylu by tak nová jednotka měla být oproti postarší úspornější o 3 až 30 procent. Jedna-sedmu ovšem Lada pošle do důchodu až příští rok.
Znamená to tedy, že po několik měsíců budou k dispozici obě varianty, což však až tak podivné není. Změn je totiž opravdu hodně (dále mezi ně patří odvětrávané kotouče brzd, jeden klíček pro odemykání a startování místo předchozích dvou či posunutí stabilizátoru kvůli vylepšení ovladatelnosti), pročež ceny zamíří o něco výš. Oznámeny ale budou až blíže k zahájení prodeje, se kterým se počítá v závěru léta či na počátku podzimu.
Původní Lada Niva dnes zvaná Legend prošla opravdu rozsáhlou modernizací, která ji přihrála nový motor či interiér. Ten už nevypadá jako ze 70. let minulého století. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: AvtoVAZ
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