Lada Niva je i teď takový hit, že firma musí navýšit výrobu. Při její ceně ani není divu

Zatímco po mnoha autech po šesti sedmi letech neštěkne ani pes, zájem o ruskou legendu i po 44 letech roste. AvtoVAZ tak od dubna zavádí sobotní extra směnu.

V automobilovém průmyslu je naprosto běžné, že výrobce po několika letech nahradí kdysi nový model auta další generací. Je to nevyhnutelné a s ohledem na zrychlující se vývoj spíše stále nevyhnutelnější. Starší typ jednoduše začne být příliš zastaralý na to, aby byl konkurenceschopný a jeho nahrazení svěžejším nástupcem je jedinou cestou k udržení podílu na trhu. Aktuálně tedy není neobvyklé, když některá generace vydrží na trhu jen pět šest sedm let, přičemž mezitím si ještě střihne jeden velký facelift. Ne vždy tak tomu ale je.

Agentura Intefax s odvoláním na ruský AvtoVAZ informuje, že automobilka od dubna zavádí sobotní extra směnu. Ta je přitom navázána na montážní linku, kde vzniká Lada Niva Legend. Tedy skutečně legendární ruské SUV, které se v podstatě vymyká ze všech pravidel, nejen těch v úvodu zmíněných. Je totiž třeba připomenout, že tento model se začal prodávat již v roce 1977, tedy před dlouhými čtyřiačtyřiceti lety. A za celou tu dobu se nijak výrazně nezměnil, jakkoliv na dílčí inovace pochopitelně docházelo.

Jedna taková byla představena v loňském roce, kdy se Niva dočkala především nové klimatizace. Stejně tak došlo kupříkladu na vylepšení odhlučnění zadních sloupků, což snížilo hluk v kabině i při rychlosti 120 km/h. V rámci zevnějšku však vůz dostal jen mlhovky zakomponované do předního nárazníku u verze Urban. Tím vše haslo, pod kapotou se nehnul ani šroubek. Nejen Lada přitom tento facelift vnímá jako zásadní a nejvýraznější za poslední dekády.

Právě to jen dokládá, nakolik se Niva vymyká pravidlům. Jakkoliv sice svou životní dráhu odstartovala s 1,6litrovým motorem, na stávající jedna-sedmu přesedlala již v roce 1993. Samotný design vozu se však až na pár drobností nezměnil a také interiér ve své podstatě zůstává stejně strohý, jako byl v době, kdy s ním cestovali Návštěvníci. Jen se tedy dnes chlubí audio systémem s USB, onou klimatizací nebo nižší hlučností.

Zákazníkům něco takového ale evidentně nevadí, naopak berou showroomy ztečí a Niva pravidelně patří mezi desítku nejžádanějších vozů na ruském trhu. Aktuálně je přitom k mání ve tří- a pětidveřovém provedení, a to ve výbavách Classic, Luxe, Urban a Black. Pohon má přitom ve všech případech na starosti zmiňovaná atmosférická jedna-sedma, jenž produkuje 83 koní. Ceny pak startují na 607 900 rublech (cca 176 tisíc Kč), což je nepochybně jedním z důvodů úspěchu - ukažte nám podobné auto u nás za takovou cenu. Vlastně ani nemusíte, za takové peníze se u nás neprodává mezi novými vozy vůbec nic.

