Lada Niva je skutečně nesmrtelná. Další modernizace jí nadělí světla ve stylu Mercedesu i nový motor

včera | Petr Prokopec
Tohle auto má za sebou už 50letou historii, okolnosti se ale starají o to, že se ani po takové době nechystá do důchodu. Vyfasuje tedy další facelift, se kterým přijde nová světelná technika i teprve třetí motor, který kdy dostala.
K Ladě Niva mám nemalé citové pouto, na svět přišla jen pár měsíců přede mnou. Do paměti se mi ovšem zapsala až v roce 1983, kdy se objevila v legendárním televizním seriálu Návštěvníci. Zajímavé je, že producenti původně chtěli „krtkovat“ se Škodou 120. Jenže mladoboleslavský podnik AZNP o takovou reklamu vůbec nestál. Německá televize WDR, která se na vzniku seriálu podílela, tak přišla s návrhem zapůjčení tamních aut. Jenže Čechoslováci důrazně trvali na tom, že musí jít o vůz vyrobený v socialistickém bloku.
Volba tedy nakonec padla na Ladu Niva, nicméně ta byla v Česku tehdy prakticky nedostupná. Znovu tak museli zaúřadovat Němci, kteří na Barrandov poslali dva exempláře určené pro jejich trh. Studio pak ještě zakoupilo vlastní třetí kousek, jenže následně produkce čelila problému s benzinem, který si u nás nemohly zahraniční osoby a firmy koupit za peníze či poukázky, ale pouze za tuzexové bony. Proto WDR musela na na účet štábu převést 6 000 marek, z nichž se následně pohonné hmoty platily.
To jsme ale trochu odbočili, proto zpátky k samotnému vozu, který se dočkal přezdívky sovětský Range Rover. Oproti originálu se ovšem prodával o poznání lépe, v 80. letech totiž Lada ovládala 40 procent evropského trhu s vozy 4x4. Nivu přitom zpočátku poháněl 1,6litrový motor naladěný na 76 koní, s nímž sice bylo možné jet až 132 km/h, ovšem pod 10 litrů na 100 kilometrů jste se neměli šanci dostat. I proto takové náklady na pohonné hmoty při natáčení Návštěvníků.
V roce 1994 se Niva dočkala zásadní modernizace, pod kapotu totiž zamířil modernější 1,7litrový motor, který navíc doplnil i katalyzátor. S touto jednotkou naladěnou na 83 si vůz vystačil dodnes, třebaže v mezičase prošel řadou dílčích úprav. Marketingový šéf ruské automobilky Sergej Kornienko ale nyní Motor.ru potvrdil, co se již delší dobu šušká - tedy že Niva nesoucí aktuálně ještě označení Legend se dočká nového agregátu, a sice atmosférické jedna-osmy. S tou je už od loňského roku spojena Lada Niva Travel.
Pohonná jednotka vychází ze stávajícího 1,7litrového čtyřválce, oproti němu se ale dočkala nového sání, chlazení či výfukového potrubí. Celkově lze počítat s víc než 50 novými komponenty, s jejichž pomocí výkon poskočil na 90 koní a točivý moment se zvednul na 151 Nm. Z toho důvodu se dočká také zesíleného pětistupňového manuálu. Změny tím ale neskončí, Lada totiž dále počítá s příchodem 17palcových kol, skrze které budou prosvítat silnější brzdy z modelu Vesta.
„Mechanických novinek bude opravdu hodně, vůz tak bude ve všech ohledech zábavnější,“ uvedl Kornienko. A dodal, že Niva se dočká i nového stabilizátoru či pozměněného designu přídě, kde bude možné standardně počítat s LED světly, které vůz mají přiblížit tomu, co dnes používá Mercedes G (na hlavní fotce). Novinek je tedy opravdu hodně, načež je jisté, že legendární off-road v příštím roce oslaví padesátiny. A jakkoli se již od devadesátek mluví o jeho konci, vůbec by mne vlastně nepřekvapilo, kdyby se vyráběl i poté, co už tady já nebudu...
Niva Legend dostane podobně jako provedení Travel nový 1,8litrový motor. Změn bude daleko víc, zdražit by ale ruský off-road měly jen nepatrně. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: Motor.ru
