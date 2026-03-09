Lada Niva končí se svým dosavadním logem, jako dárek k padesátinám dostane něco svěžejšího
Někteří jistě řeknou, že to je jako koupit padesátníkovi k narozeninám teplákovku pro teenagery, jiní to ale mohou vnímat jako vítané osvěžení. Buď jak buď, dosavadní logo Nivy bude brzy minulosti. A změny jistě přijdou s modernizací plánovanou k 50 letům tohoto vozu ve výrobě.
Kořeny Lady Niva jsou opravdu hodně dlouhé, sahají totiž až do roku 1971, kdy tehdy ještě sovětský VAZ odstartoval vývoj. Funkční prototyp pak měl hotový o tři léta později, přičemž v roce 1975 se měla rozjet masová výroba. Jenže automobilka v té době pracovala také na nové generaci „žigulíku“, pročež se rozhodla SUV trochu zpozdit a využít modernizovaných základů. V roce 1976 se tedy ukázal v pořadí šestý prototyp, který byl následně vedením schválen do výroby. Té nicméně předcházelo víc než rok trvající testování v nejdrsnějších oblastech tehdejšího SSSR.
Veškerá námaha se ovšem vyplatila, zvlášť poté, kdy se Niva v roce 1978 ukázala na pařížském autosalonu. Zájem o ni v západních zemích byl totiž enormní a vůz rázem ovládl přes 40 procent evropského trhu s auty s pohonem 4x4. Šlo také o jediný sovětský vůz, který se v té době soustavně prodával v Japonsku. Mezinárodní úspěch si ale nepochvalovalo domácí publikum, pro které byla Niva primárně vyvinuta - VAZ totiž upřednostnil export, načež Sověty čekaly opravdu dlouhé čekací lhůty. Touhu lidí po ní to ale jen umocňovalo.
Možná i proto Niva v nabídce zůstala dodnes, příští rok 5. dubna tak oslaví 50 let od chvíle, kdy v Toljatti ležícím 810 kilometrů východně od Moskvy odstartovala sériová výroba. Zpočátku u toho byl 1,6litrový motor, ten byl nicméně v roce 1994 nahrazen výkonnější jedna-sedmou, která navíc vyměnila karburátory Weber za elektronické vstřikování paliva dodávané koncernem General Motors. Letos nás ovšem čeká další razantní krok, Niva totiž dostane 1,8litrový ještě modernější čtyřválec.
Jen u výměny motoru ale Rusové nezůstanou. Devětačtyřicátiny slavící vůz se totiž dočká také už propálených diodových světel, stejně jako odlišné mřížky chladiče či upraveného nárazníku. Vše pak zastřeší nové logo modelu, které též můžeme vidět předem. Automobilka si totiž nechala patentovat novou podobu ikonických čtyř písmem, ze které je jasně patrný minimalismus i snaha kráčet s moderními trendy. A je stejně jasné, že tohle logo vůz dostane vůz rovněž ke svým padesátinám.
Je tedy otázkou, zda se nového loga dočkají obě verze Nivy, které dnes Lada nabízí. Ta původní momentálně nese přídomek Legend, modernější alternativa pak Travel. Protože je ale u obou variant stávající označení shodné, očekáváme stejnou inovaci u obou vozů. Niva Travel se ostatně vyrábí od roku 1998, za dvě léta tedy bude slavit třicátiny, a tak může dostat stejný dárek o něco dřív.
S koncem výroby ostatně Rusové v dohledné době zřejmě nepočítají ani v jednom případě, jakkoli ještě v roce 2022 byla třetí generace v plánu. Novodobá Niva ovšem měla stanout na platformě CMF-B od Renaultu, kdy by kvůli snížení nákladů sdílela základ s SUV Dacie. Jenže tato strategie skončila s válkou na Ukrajině a následným sankcím, kvůli nimž se francouzská automobilka musela z Ruska stáhnout.
Tohle je podoba nového loga Nivy z patentu samotné automobilky. Grafika: Rospatent, CC0 Public Domain
To dosavadní používané na Nivách Legend i Travel má skončit. Foto: AvtoVAZ
Zdroje: MyBryansk, Rospatent
