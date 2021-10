Lada Niva, která slavně rozvrátila bodové hodnocení Němců, končí bez fanfár před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na kahánku měla už loni, zdánlivý úplný konec verze, která kdysi slavně skórovala v testu Auto Bildu, byl ale nakonec jen dočasný. Teď už to má pětidvéřové provedení spočítané zcela.

Jednou z nejvýraznějších ruských novinek posledních měsíců je Lada Niva 2021 alias Travel. Rusové vozu, který původně vyvinuli ve spolupráci s Chevroletem, dodali zcela novou karoserii, a SUV tak vizuálně přiblížili Toyotě RAV4. K mání je ovšem za zlomek jejích cen. Vlastně se tak ani nedivíme, že letos pomáhá táhnout celkovou prodejní bilanci obou off-roadů Lady citelně vzhůru.

Ve světle tohoto vývoje by nás neměl překvapit poslední krok AvtoVAZu, který do propadliště dějin odklízí pětidveřovou verzi Nivy. Nikoliv však již zmiňované SUV, které nedávno prošlo modernizací, nýbrž model, který slavné označení nesl původně a který po letech prodeje pod obchodním označením 4x4 používá přídomek Legend. To je totiž k mání ve dvou karosářských verzích, z nichž ta pětidvéřová leze novince do zelí.

Připomeňme, že původní Niva dorazila v roce 1977 pouze ve třídveřovém provedení (s kódovým označením VAZ-2121), až v roce 1993 se k němu přidalo pětidvířko (VAZ-2131). Jeho výrobu zpočátku dostala na starosti linka OPP, která měla na starosti úvodní produkci. Ta se nakonec natáhla na několik desetiletí a skončila až před pěti lety, kdy došlo na zavření této linky. Niva se pak přesunula do hlavní montovny, z níž dále vyjížděla nejen ve verzích pro Rusko, ale pro celý svět. V zemích EU bývala dokonce tou populárnější a není to tak dávno, slavně rozvrátila bodové hodnocení v testu Auto Bildu.

Tyhle časy jsou ale pryč a Niva už se oficiálně v EU neprodává, třebaže šedý dovoz jede dál. Výroba pětidvířka se tak stala pro automobilku stala ztrátovou, a tak Rusové učinili pochopitelný krok a prodělečný typ odstřihnou. Stane se tak v prosinci, poslední kusy mají dle uniklého produkčního plánu automobilka sjet z výrobních linek na konci listopadu.

Dodejme, že pětidveřové provedení vzniká vložením 500milimetrového panelu do standardní karoserie třídvířka. Díky tomu se prodlouží délka vozu i jeho rozvor, stejně jako vzdálenost mezi předními a zadními sedadly naroste o 125 mm. Kromě toho Rusové této verzi dodávají větší, přesně 65litrovou nádrž. Pod kapotou je ovšem nadále možné počítat se stejnou jedna-sedmou naladěnou na 83 koní, jakou užívá kratší provedení, i se shodným pětistupňovým manuálem.

S tím vším je nyní konec, třebaže to není poprvé, co se mluví o tom, že pětidvéřová Niva končí. Naposledy se ale po krátkém výpadku z výrobního programu vrátila i v současném provedení Legend, nyní ale vše má být definitivní.

Pětidveřová Lada Niva se v aktuálním provedení Legend modelového roku 2021 začala prodávat teprve nedávno, přesto letos se závěrem listopadu skončí. Foto: AvtoVAZ

