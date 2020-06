Lada Niva v Evropě po 43 letech končí, úplně ji zabít bude ale těžké před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ruská legenda dojíždí v zemích EU na tradiční problém - má příliš vysokou spotřebu a tedy i příliš vysoké emise CO2. Do Německa prý již byly oficiálně dovezeny poslední kusy, jenže individuálnímu dovozu nic nebrání.

Lada Niva není kultovním vozem jen u nás, ale prakticky všude, kde se objevila v prodeji. Vděčí za to nejen výborným jízdním vlastnostem v terénu, ale také velmi nízké ceně. A zmínit je třeba i její nesmrtelnost. Ruský off-road zamířil do prodeje již v roce 1977 a v takřka nezměněné podobě se prodává dodnes. Pravda, AvtoVAZ sice za uplynulých již takřka 43 let provedl řadu dílčích změn, ovšem i tak budete potřebovat návod, abyste od sebe původní a v současné době vyrobený kousek odlišili.

Stejně tak ale budete zakrátko potřebovat návod na to, abyste si Ladu Niva mohli v Evropě pořídit. Tedy alespoň za předpokladu, že toužíte po zcela novém exempláři. Na českém trhu ruská značka oficiálně nepůsobí, nově se ale začínají redukovat i její aktivity v dalších zemích starého kontinentu. V Německu již vyšlo najevo, že várka aut dovezených do země v únoru by měla být tou úplně poslední. Po vyprodání skladů tak dealerům zůstane už jen Vesta, jejíž 1,6litrový agregát dokonce plní emisní normu Euro 6d-TEMP. Otázkou však je, zda mu to pomůže.

Hovoří se totiž o tom, že za koncem Lady Niva stojí změna strategie uvnitř aliance Renault-Nissan, do níž Lada spadá. Ze západních trhů by tak neměl zmizet pouze ikonický off-road, ale i celá značka. Její roli pak má zastoupit Dacia, což dává smysl, jejíž zaměření není úplně stejné, rumunská auta ale mají podstatně nižší spotřebu a tedy i emise CO2.

V tomto ohledu je třeba podotknout, že i Niva plní normu Euro 6d-TEMP. Nicméně i tak její 1,7litrový motor kromě 83 koní a 129 Nm točivého momentu produkuje nemalých 226 gramů CO2 na kilometr. To je již přílišná porce i na prodej v omezeném množství, pročež by od příštího roku muselo nevyhnutelně vlivem pokut ze strany Evropské unie dojít ke zdražení. A co hůře, vše by odskákala i Vesta, která je na tom sice nepopiratelně lépe, ovšem za požadovanými 95 gramy také zaostává.

Němečtí prodejci Lady nicméně dodávají, že jakkoliv dochází k ukončení oficiálního prodeje, ani v nejmenším to neznamená konec Nivy na západ od našich hranic. Off-road je totiž nadmíru oblíben hlavně mezi lesníky, nimrody či rybáři. Řada z nich totiž běžně jezdí v Audi, BMW či Mercedesu, ovšem ten si nedovedou představit jako společníka na noční výpravě. Niva je toho ale pravým opakem, proto se již nyní počítá s individuálním dovozem.

Oficiálně by se pak Niva měla na západní trhy vrátit až s příchodem druhé generace, která je očekávána někdy v roce 2022. Jelikož přitom půjde o model plně využívající moderní platformu a motory aliance Renault-Nissan, nebude ani se spotřebou žádný problém. Ovšem v takové chvíli již půjde o vůz, který asi jen stěží dosáhne kultovního statutu jako generace první.

Lada Niva letos v Evropě oficiálně skončí. Prodejci však již nyní dodávají, že zákazníkům zajití individuální import, poptávka po tomto nesmrtelném off-roadu je podobně nehynoucí

Zdroj: Autonotizen

