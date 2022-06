Lada Niva s novým, svěžím vzhledem se vrátí do výroby. V ČR ji lze mít hned, vlastně dost výhodně před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Rusové skládají svůj rozbitý automobilový průmysl a nová verze jejich off-roadové klasiky je další na řadě. Pikantní je, že ač v Česku dostupné kusy zdražily, jsou vzhledem k situaci v Rusku relativně neobvykle levné.

Rusové tento týden rozjeli produkci prvních „protisankčních” Lad, když na výrobní linky vrátily model Granta. Má se vrátit jako nejlevnější auto na ruském trhu a byť se včera začaly šířit zvěsti, že výroba bude příští týden zase zastavena, automobilka už se nechala slyšet, že to není pravda. Firma má prý už dostatek komponentů a výroba má dále pokračovat tempem nejméně 400 aut denně i v dalších týdnech.

Granta ale nebude jediné auto, které se opět začne vyrábět. Dalším na řadě budou v červenci i obě verze Nivy, tedy včetně té modernější a zajímavější nazvané Travel. Ta si zejména na přelomu loňského a letošního roku získala naši pozornost hned několikrát. I když leckdo čekal běžný facelift, Rusové kdysi zamýšlenou druhou generaci Nivy, která ještě do předloňského roku nosila logo Chevroletu, rozsáhle inovovali. Nabídli tak auto, které na první pohled se svým předchůdcem nemá mnoho společného a udělali tím tlustou čáru za spoluprací s Američany, s nimiž vůz řadu let společně vyráběli.

Po vizuální stránce se vrátí do výroby ve stejné podobě, tedy s radikálně přepracovanou karoserií, která jí dala až překvapivě svěží vnější vzhled, který není nepodobný Toyotě RAV4. Pokud by vás ale zevnějšek přivedl k pochybám, zda náhodou nejde o zcela nové auto, pohled do interiéru vás rychle vrátí na zem. V kabině se toho změnilo pramálo a dá se očekávat, že do výroby navrátivší se verze bude ještě jednodušší. Má - podobně jako Granta - přijít o část elektronické výbavy, z pochopitelných důvodů.

Technické parametry byly modifikovány v podstatě jen v návaznosti na úpravy karoserie, takže jde v podstatě stále o někdejší Chevrolet. Délka tedy narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm pak zůstaly zachovány, změnila se ovšem hmotnost, která v závislosti na výbavě klesla o 20 kilogramů na 1 465 až 1 515 kg. Motor však zůstal nezměněn, na všechna čtyři kola nadále míří 80 koní benzinového čtyřválce o objemu 1,7 litru přes pětistupňový manuál.

Za kolik se tato staro-novinka vrátí do prodeje, nevíme, dnes ale stojí od 1 066 900 RUB, tedy asi 426 tisíc Kč, rubl je zkrátka drahý. V tomto kontextu se jako zajímavá koupě jeví vozy už dříve dovezené do Česka, byť pochopitelně ne oficiálně. I u nás existují neoficiální dovozci, kteří tohle auto dříve přivezli a dnes ji nabízí jako stále nový či téměř vůbec nejetý vůz.

V tuto chvíli vidíme v české nabídce hned několik aut s novým Travelem s 20 km na tachometru stojícím 514 500 Kč (včetně DPH a s možností odpočtu, pochopitelně), což není o tolik více než v Rusku. Dříve byla cena klidně dvojnásobná, však dovoz podobných aut není zadarmo - je třeba zaplatit 10% clo, zajistit úpravy nutné pro schválení pro místní provoz a pokud to někdo dělá „na kšeft”, bez smysluplné marže to nepůjde. Dnes by tedy Niva Travel měla správně stát mnohem víc, protože by ale asi Ladu za 800 tisíc nikdo nekoupil, k mání je takto. Navíc je třeba dodat, že jde pořád o auta s kompletní elektronickou výbavou, taková už se vyrábět nebudou.

Dodejme, že v Česku si lze vybírat z různých úrovní výbav, nejlevnější kousek je pochopitelně v základním provedení Classic. To nabízí mj. airbag řidiče, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrická okna a pár dalších drobností. Dražší výbava Comfort přidává mj. klimatizaci, vyhřívaná sedadla, 15" alu-kola, dálkový centrál, chlazenou schránkou uvnitř nebo držáky na pití. Vrcholná varianta Lux přidává třeba i vyhřívané čelní sklo, parkovací senzory, multimediální systém, výškově nastavitelné kde co nebo vnějšími prvky v barvě karoserie. I taková Niva Travel se dnes s cenou pohybuje okolo 520 tisíc Kč.

Ladu Niva 2021 alias Travel je možné ihned koupit i v Česku, i když se do výroby v Rusku vrátí až v červenci. V tuto chvíli jsou k dispozici v různých konfiguracích za ceny okolo 520 tisíc Kč. To není moc, uvážíme-li dnešní ceny v Rusku a fakt, že návrat do výroby se neobejde bez „holení” výbavy. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: AvtoVAZ, Sauto

Petr Miler

