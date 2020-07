Lada Niva se má vyrábět v Německu, a to i ve verzích, které Rusové nikdy nedostali před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Partisan Motors

Firma bývalých zaměstnanců ruské automobilky již jeden jednoduchý off-road na kontě má, nyní chce tomu známějšímu napomoci v návratu na západní trhy. A zároveň mu dodat i sourozence.

Lada Niva je stejnou off-roadovou legendou jako Land Rover Defender či Mercedes-Benz třídy G. Pravda, nepohybuje se sice ve stejné cenové hladině jako britský nebo německý vůz, ovšem to nic nemění na popularitě, s jakou je spojena. Ruská automobilka se nicméně rozhodla, že ji z evropských trhů stáhne, neboť od příštího roku dojde na zpřísnění emisních limitů. A ty již Lada nezvládá plnit, tedy alespoň ne jako velký výrobce. Přenesení pokut na zákazníky by pak pro změnu nemalou měrou zredukovalo onu popularitu.

Až dosud se zdálo, že řešením bude leda individuální dovoz, který pokuty Evropské unie míjejí. Nově se však ukázalo, že ve hře je ještě jedna možnost, a sice malosériová výroba vozu přímo v Německu. Na výrobu malém množství se vztahují výjimky EU a kromě toho by zmizelo trápení s dovozem, logistikou či občas nevyzpytatelnou automobilkou.

Za tímto nápadem stojí Jurij Postnikov, který na automobilové scéně není neznámou osobou. Před lety totiž v Německu založil značku Partisan Motors, která se uvedla off-roadem One. Ten do jisté míry připomněl stavebnici Merkur, neboť počítal s minimem elektronických systémů a extrémně jednoduchou konstrukcí. Na ocelový prostorový rám byly totiž našroubované jednotlivé panely, přičemž veškeré spoje zůstaly jasně viditelné. Nikoliv kvůli designu, ale spíše kvůli jednoduchosti konstrukce i oprav.

Partisan Motors přitom sídlí v Magdeburgu, kde by výroba Lady Niva měla v omezeném množství probíhat. Postnikov v tomto ohledu již oslovil s nabídkou jak AvtoVAZ, tak alianci Renault-Nissan. A stejně tak odstartovala i jednání s německým ministerstvem a ruskou ambasádou. Není to sice záruka úspěchu, ovšem šance na úspěch jsou nemalé. Po návratu Lady Niva do Evropy totiž nevolají jen lidé ze 360 dealerství, ale zorganizována již byla i petice fanoušků.

Lze už jen dodat, že vyjma výroby ruské legendy chce Postnikov rozjet také produkci dvou dalších off-roadů, které budou založeny právě na Ladě Niva a které ani Rusové nikdy nedostali. Na trh s nimi má značce pomoci mimo jiné Vladimir Jarcev, který stál za Ladou 110 i rallyovými speciály značky. Nyní vede vlastní designovou kancelář, přičemž po stránce technické by dostal podporu od Vladimíra Petrova, dalšího bývalého zaměstnance AvtoVAZu, který se kdysi pro změnu snažil dostat do prodeje dieselovou variantu ruského off-roadu.

Postnikov tedy dokázal seskládat opravdu zajímavý tým, který by minimálně jednu část projektu zrealizovat mohl. Na Ladě Niva postavené speciály přitom mají zamířit zejména na závodní kolbiště, přičemž oproti originálu se budou lišit hlavně designem. Otázkou pak je počet dveří, neboť v Německu vyráběná ruská legenda by měla dostat do vínku pouze jeden pár. Pětidvířko totiž sice je praktičtější, ovšem nedosahuje takového kultovního statutu.

Firma Partisan Motors by ráda vyráběla Ladu Niva v Německu, stejně jako deriváty postavené na stejných základech, ovšem s unikátními karoseriemi. Foto: Partisan Motors

Zdroj: Partisan Motors@Facebook

Petr Prokopec