Lada Niva skutečně dostane sportovní verzi, známe i její motor. Přinese o 50 procent vyšší výkon před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli se to zprvu zdálo být přitažené za vlasy, nakonec je to pravda. Příchod takového modelu potvrdil sám šéf AvtoVAZu a nebál se dát do placu další detaily.

Na sklonku loňského léta začaly na veřejnost pronikat informace o chystané sportovní verzi Lady Niva, jež by se měla dočkat především výkonnějšího motoru. Jeho objem sice měl klesnout na 1,6 litru, chybějící deci nicméně nemělo suplovat přeplňování. Místo toho se Rusové hodlali k lepším číslům dostat za pomoci moderní techniky. Je totiž třeba si uvědomit, že stávající jedna-sedmička se pod kapotu nastěhovala již v roce 1993. Od té doby sice prošla mnoha vylepšeními, konstrukčně však stále jde o 30 let starý motor.

Původně se mluvilo o tom, že auto dostane jedna-šestku s výkonem 90 koní, jako je tomu v případě základní verze Lady Granta. Nicméně i tento agregát je již poněkud zastaralý. Šéf koncernu AvtoVAZ Maxim Sokolov navíc loni uvedl, že během dvou- či tříletého horizontu by se Granta měla dočkat zcela nové generace, jež bude stejně jako zcela nová Niva postavena na platformě Renaultu. Ač tedy Francouzi společný podnik opustili, Lada by měla i tak profitovat z moderní architektury a hnacích jednotek.

Znovu Sokolov nyní potvrdil, že sportovní Niva skutečně bude, navíc dostane 1,6litrový čtyřválec z modelu Vesta. Respektive rovnou dvě jeho verze. „V případě jedné várky použijeme nový motor s výkonem 106 koní, v případě ostřejšího provedení ovšem bude nasazen agregát se šestnáctiventilovou technikou naladěný na 126 koní,“ uvedl Sokolov. Zároveň dodal, že hlavně u druhého provedení se výrazně změní dynamika. S žádným upřesněním pak sice nevyrukoval, dle odhadů by nicméně sprint na stovku měl klesnout z 19 na 12 sekund.

Slabší Niva Sport by měla být vyrobena v mnohem větším množství, zatímco u silnějšího provedení bude produkce značně limitována. Vůz by se navíc měl dostat jen „k určitému okruhu zákazníků“. Co přesně je tím míněno, zatím nemůžeme upřesnit. Ruská legenda by nicméně měla profitovat nejen z výkonného motoru, do vínku dostane také jinak nastavený podvozek, agresivnější bodykit a k mání bude i ve specifických barvách. Očekávat lze i jisté nuance v interiéru.

Kdy přesně můžeme novinku očekávat, zatím nejspíše netuší ani v AvtoVAZu. Ruská značka se totiž v důsledku sankcí potýká s problémy v rámci zásobování. Zapovězeny jsou jí kupříkladu komponenty od německé společnosti Bosch, tedy moduly ABS či třeba airbagy. Automobilka pak sice postupně navyšuje lokalizaci dílů, ovšem zatím nenajela na plnou kapacitu ani u běžnějších variant. Je tedy otázkou, zda se Niva Sport letos vůbec na montážní linku dostane.

Aktuálně zatím k novince neexistuje žádný obrazový materiál, o cenách pak lze opravdu jen spekulovat. Základní třídveřová Niva nicméně stojí 800 900 rublů (cca 239 tisíc korun), zatímco za provedení Bronto je třeba dát 1 134 900 RUB (asi 339 tisíc Kč). V obou případech však všechna čtyři kola roztáčí jedna-sedma s 83 koňmi. Za více než 50procentní nárůst výkonu jistě bude třeba dát o dost víc.

Niva dorazí ve verzi Sport, jež se bude lišit jak výkonnějším ústrojím, tak ve vrcholném provedení i bodykitem či nastavením podvozku. V takovém případě máme čekat omezenou výrobu, nejspíše i kvůli ceně, která může být na Rusy až moc vysoká. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Auto Mail.ru

