Lada Niva ve verzi, která v testu rozvrátila bodové hodnocení Němců, končí. A nejen v EU

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Niva už v Evropě oficiálně skončila zcela, ještě před tím ale stihla slavně skórovat v testu Auto Bildu, když na ni proslulé body Němců byly najednou krátké. Stalo se tak v její pětidvéřové verzi, která nyní končí zcela.

Jednou z nejvýraznějších novinek poslední doby byla Lada Niva 2021. Rusové vozu, který původně vyvinuli ve spolupráci s Chevroletem, dodali zcela novou karoserii. SUV se tak vizuálně přiblížilo Toyotě RAV4, k mání ovšem pochopitelně bude za mnohem nižší cenu. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby zákazníci i navzdory koronavirové krizi a veškerým restrikcím před showroomy stáli fronty a mačkali se, aby na ně nějaký kousek zůstal.

Zatímco ovšem na jedné straně dealerství bude zaznívat veselý hlahol, na té druhá bude prázdno. Ve finále by nás proto neměl překvapit poněkud radikální krok AvtoVAZu, který do propadliště dějin odklízí pětidveřovou verzi Nivy. Nikoliv však právě to SUV, které nedávno prošlo modernizací, nýbrž model, jenž daný název nesl původně. Dnes je ovšem nabízen pod obchodním označením 4x4, jakkoliv většina publika jej má s Nivou svázaný pevněji než někdejší produkt Chevroletu.

Původní SUV přitom dorazilo v roce 1977 ve třídveřovém provedení (s kódovým označením VAZ-2121), k němuž se v roce 1993 přidalo pětidvířko (VAZ-2131). Jeho výrobu zpočátku dostala na starosti linka OPP, která měla na starosti úvodní produkci. Ta se nakonec natáhla na několik desetiletí a skončila až před pěti lety, kdy došlo na zavření této linky. Niva se tak přesunula do hlavní montovny, což ovšem zvýšilo náklady. Pětidveřová verze se tak stala ztrátovou a do zisku se již nedostala, a to přesto, že v zemích EU bývala tou populárnější a ještě loni slavně rozvrátila bodové hodnocení v testu Auto Bildu.

Rusové tak nyní učinili pochopitelný krok a prodělečný model odstřihli. Důvodů k tomu ale měli o trochu více, nikoliv jen v úvodu zmíněnou bratrovražednou válku. AvtoVAZ totiž chystá i Ladu Granta zcela nové generace, která se sice původně měla vyrábět již letos, ovšem nakonec bude k mání až od roku 2023. Právě tento model by přitom měl obsadit linku, již pětidveřová Niva uvolní. Třídveřový model ale toto rozhodnutí minimálně pro příští léta ovlivnit nemá.

Zajímavostí je, že pětidveřové provedení vznikalo vložením 500milimetrového panelu do standardní karoserie třídvířka. Díky tomu se prodlužila délka vozu i jeho rozvor, stejně jako vzdálenost mezi předními a zadními sedadly narostla o 125 mm. Kromě toho Rusové také této verzi dodávali větší, 65litrovou nádrž. Pod kapotou ovšem bylo možné počítat se stejnou jedna-sedmou naladěnou na 83 koní, jakou užívá kratší provedení, i se shodným pětistupňovým manuálem. S tím vším je nyní konec.

Přesně tohle auto, přezentační pětidveřová Niva německého zastoupení značky, ještě loni zazářila v testu Auto Bildu. Teď je s pětidvířkem konec, Lada už jej vyrábět nebude. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Drom.ru

