Lada odhalila dynamiku své vůbec první ostré Nivy. Jako BMW X3 M zrovna nejede, i tak je citelně rychlejší než standard

Spojení Lada Niva Sport zní až trochu směšně, je to něco jako pohřební veselí nebo teplý mráz. Ale Rusové to myslí smrtelně vážně a brzy tohle auto začnou prodávat. Jeho dynamické parametry zveřejnili s předstihem.

Lada Niva je legenda svého druhu, jestli něčím ale opravdu neproslula, pak je to její sportovní jízdní projev při jízdě mimo náročnější terén. Tohle auto je vzhledem ke své povaze velmi slabé a jeho naladění svádí k řezání zatáček asi tolik, jako olomoucký syreček láká ke konzumaci svou vůní. Asi nikdo by se nedivil, kdyby věci zůstaly až do konce dnů tohoto prozatím nesmrtelného modelu takto, AvtoVAZ ale v určitou chvíli začal mít pocit, že Niva potřebuje sportovní verzi. A tak ji loni na Vánoce poslal do výroby.

Nutno říci, že nevypadá úplně špatně, přesto je třeba se ptát, zda nadělit tomuto autu zrovna verzi Sport k jejím 47. narozeninám není něco ve stylu servírování rakviček coby zákusku oné proslulé fiktivní dámě z filmového Saturnina. Novinka se ale nakonec setkala s vřelým přijetím, a tak Lada může pár týdnů po jejím prvotním odhalení dál kout železo její atraktivity.

Nově tedy tiskové oddělení společnosti upřesnilo, že Niva Sport pojede až 162 km/h, což je o 20 km/h víc ve srovnání se standardním provedením. A už trochu hrůzu nahánějící číslo, pokud víte, jak se Niva chová ve 120 km/h. A byť jí bude chvíli trvat, než se na oněch 162 km/h dostane, věčnost to asi nebude - zrychlení z 0 na 100 km/h zabere jen 12 sekund, tedy o podstatných 5 sekund méně než u běžné Nivy.

Za tyto parametry verze Sport sport vděčí použití upraveného 1,6litrového motoru se čtyřmi ventily na válec původem z Granty Sport. Dává výkon až 122 koní a točivý moment nanejvýš 151 Nm. Motor je pochopitelně uložen vpředu podélně a spojen je s podobně upravenou pětistupňovou převodovkou se zesíleným převodem pátého stupně a odolnější spojkou. Pákové ovládání redukční převodovky zůstalo zachováno.

Aby vás Niva Sport nevzala na onen svět v první zatáčce, vůz dostal nezávislé čtyřprvkové zavěšení zadních kol a kotoučové brzdy na všech kolech. Nic u toho nedělá z auta zrovna konkurence BMW X3 M a podobných silničních monster mezi moderními SUV. Také ale nebude stát miliony - cenu zatím neznáme, hovoří se ale o 2 milionech rublů v základu - to by po posílení kursu ruské měny bylo asi 520 tisíc Kč. Zajímavé? Posuďte sami.

