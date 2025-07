Lada odhalila nejextrémnější Nivu všech dob, 280 turbokoní posílá na úplně odkrytá kola včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Rusové v poslední době nelelkují a do světa posílají jednu novinku za druhou. A tohle je zatím nejvíc, co jsme kdy mohli vidět. Skutečně peprně modifikovaná Niva má víc jak dvojnásobný výkon oproti sériovému provedení i docela jiný podvozek.

Od kritické eskalace rusko-ukrajinského konfliktu uplynuly už víc než tři roky. Zejména Evropská unie, Velká Británie a USA během té doby přikročily k řadě sankcí, které měly ruský průmysl poslat na kolena. Jenže pokud setrváme u automobilové branže, nic takového se neděje. Třeba takový AvtoVAZ momentálně představuje jednu novinku za druhou. Dočkat jsme se tak mohli jak zcela nového SUV Azimut, tak i přepracované Lady Niva Travel. Její motor pak navíc má dostat i Niva Legend.

Ani tím ale Rusové nemíní skončit. Nově si tak můžeme představit Ladu Niva Sport Turbo, která skutečně disponuje přeplňovaným motorem. Konkrétně jde o 1,6litrový čtyřválec, jemuž turbodmychadlo dopomáhá k výkonu až 280 koní a točivému momentu nejvýše 340 Nm. To jsou na AvtoVAZ opravdu extrémní hodnoty, pro běžné smrtelníky však určené nejsou. Niva Sport Turbo je totiž závodním speciálem.

Vůz bude soutěžně debutovat na letošní Silk Way Rally, která se bude konat od 12. do 22. července. Zapsán je přitom do kategorie Raid Sport, tedy o třídu výš, než tomu bylo u méně výkonného předchozího provedení. Trasa dlouhá víc než pět tisíc kilometrů bude přitom podobnou zkouškou techniky, jako je tomu u dakarské rallye. Rusové proto pochopitelně nezůstali jen u implementace silnějšího motoru, výchozí Nivu Legend tak přepracovali k nepoznání.

Největší extrém v historii AvtoVAZu se dočkal vytažených předních a zadních blatníků, s nimiž jsou sladěny tenké „traverzy“ nahrazující standardní nárazníky. To ponechává kola doslova holá, pročež bude mít posádka výhodu při jakékoli opravě, přezouvání či vykopávání vozu z písečných dun. Šnorchl a střešní sání pro změnu umožní brodění i v něčem hlubším, než jsou větší potoky, zatímco silnější LED světla umožní jízdu i jindy než jen za jasného dne.

Za zmínku stojí také to, že Rusové rozvor vozu natáhli na 2 550 milimetrů, což přední i zadní kola posunulo prakticky do rohu a zcela eliminovalo převisy. Na 1 680 mm se zvětšil i jejich rozchod, zatímco světlá výška vzrostla na 350 mm. Soutěžní Niva Sport Turbo by tedy skutečně neměla mít problém s žádným povrchem. Pokud pak skrze okna z Lexanu nahlédnete dovnitř, zjistíte, že v kabině zůstalo jen to nejnutnější, tedy dvě skořepiny, ochranná klec a navigační systém.

Z dalších úprav můžeme zmínit zesílenou palivovou nádrž, stejně jako dvojité tlumiče v každém rohu či 302milimetrové brzdové kotouče svírané čtyřpístkovými třmeny. Zmiňovaný motor, který vychází ze silničního agregátu, jenž pod kapotou Lady Niva Sport produkuje 124 koní a 151 Nm, pak doplňuje šestistupňová sekvence a uzamykatelný středový diferenciál. AvtoVAZ si tedy opravdu máknul, jakkoli měl být kvůli oněm sankcím u konce s dechem.

