Lada otevřela dealerství v jedné z nejbohatších zemí světa, celá auta tam mohou mít za cenu klik od záchodu v obchodě vedle

/ Foto: AvtoVAZ

Je to trochu paradox, ale nakonec to dává smysl. Však takový Charles Leclerc a jeho rodina nám pravidelně připomínají, že stejně jako jen bohatí lidé nežijí v Monaku, nežijí pouze bohatí ani v Dubaji. A pro ty chudší tam Lada může být při svých cenách slušné lákadlo.

Jižní Súdán má být dle loňských dat vůbec nejchudší zemí světa, tedy měřeno optikou výše HDP na jednoho obyvatele. Letos je na tom nejspíš nebude líp, neboť tam hrozí už druhá občanská válka ve velmi krátké době. Rozhodně tedy nejde o zemi, kde byste nechali vystavět třeba takový showroom Ferrari. Jistě, pár velmi bohatých lidí se najde i tam, ovšem rozhodně nepůjde o takové množství, aby vše nevyřešil import z některé z okolních zemí. Výstavba dealerství a hlavně závazky spojené s oficiálním působením v zemi by Italy či jejich obchodní partnery vyšly nepřiměřeně draho.

Krokem dávajícím podobný smysl lze shledat otevření showroomu Lady v Dubaji. Ano, čtete správně, ruská značka skutečně začala operovat tam, kde bohatí šejci nemají problém utratit desítky milionů korun třeba za lak, který barevně ladí s jejich peněženkou. Nebo třeba s rtěnkou jedné z jejich manželek. Nedovedeme si tedy představit, že by si některý z nich koupil třeba Nivu. Leda by mělo jít o mobilní terč, který řidič dopraví doprostřed pouště, kde se šejkovy ratolesti vyřádí na jeho likvidaci (vozu, nikoli řidiče).

Nesmíme ovšem zapomínat na to, že podobně jako v Monaku tam žijí i lidé, kteří se věnují obyčejným zaměstnáním a auta za miliony si nekupují. Bohatých místních i lidí z jiných zemí je tedy v Dubaji hodně, stejně tak tam ale najdeme hlavně spoustu obyčejných pracantů třeba z Indi. I ti se jistě mají lépe než doma, jinak by tam nejezdili, ale na Ferrari jim po zaopatření rodin nezbude. A právě u nich by Lada mohla bodovat, neboť takovou Nivu bude v Dubaji nabízet za 65 tisíc dirhamů, tedy za přibližně 388 tisíc korun. To je vyšší suma než v Rusku, na druhou stranu ale třeba v Česku byla tato legenda svého času nabízena ještě dráž. A v Dubaji si lidé za takové sumy kupují pozlacené kliky od záchodových dveří.

I za obyčejnou práci v Dubaji dostanete zaplaceno zhruba 30 tisíc dirhamů (179 tisíc Kč), na Nivu tedy máte vyděláno za kvartál - a ještě vám zůstane něco na živobytí. V případě ostatních modelů značky ale budou muset běžní lidé šetřit o trochu déle, neboť jejich ceny mají startovat na 80 000 AED (477 tisíc Kč). Znovu jde oproti Rusku o zdražení, to by však mělo mít své opodstatnění, a to nikoli pouze v dopravě či různých clech, daních a poplatcích.

Kanál Autopotok na Telegramu totiž zjistil, že exempláře vystavené v showroomu Lady v Dubaji jsou zatím prezentovány jako neprodejné. Dle místních zákonů je totiž potřeba, aby veškerá varování byla vyvedena v arabštině, ovšem v americkém stylu - tedy kupříkladu na vnějších zpětných zrcátcích je třeba varovat před tím, že vozy jsou blíže, než se zdají být. Mimo to ale nejspíše ještě dojde na úpravy techniky, a to s ohledem na mnohem teplejší podnebí než v Rusku. I tak ale budou výsledkem zajímavé nabídky - jsme zvědavi, jak si Lada arabském prostředí povede, přece jen nebude jedinou značkou dostupných aut, která v zemi působí.

Za zhruba 388 tisíc korun, tedy za víc než dva běžné měsíční platy, si lidé v Dubaji budou moci koupit Ladu Niva. Ostatní modely ruské značky pak budou o trochu dražší, přesto nebudou v tamních podmínkách ničím nedostupným. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Autopotok@Telegram

Petr Prokopec

