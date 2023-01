Lada oznámila své novinky pro další roky, bude to tak trochu ruská verze Zpátky do minulosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

AvtoVAZ se po odchodu Renaultu a Nissanu nezhroutil, to ale neznamená, že se má čile k světu. S výrobou aut jistě nepřestane, v dalších letech ale přijde s vozy, které by skutečnými novinkami mohly být leda před mnoha roky.

Co je nového v Rusku, ptáte se? Třeba to, že loni tamní trh s automobily klesl o 59 %, což nakonec nebylo tolik, jak někteří analytici očekávali. Svůj podíl na tom mají Číňané, kteří jej začínají houfně obsazovat, v prodejních číslech má ale pořád hlavní slovo domácí AvtoVAZ. Jeho současný šéf Maxim Sokolov má plány, co bude firma dělat v nejbližší, ale i v poněkud vzdálenější budoucnosti. Jeho slova by ale klidně mohla začínat slovy: „A dnes se podíváme zpátky do minulosti na to...”

Asi nejzajímavější informace se ostatně týkají Lady Niva Legend, tedy kultovního ruského off-roadu, jehož prodej odstartoval již v roce 1977. Dle původních předpokladů měl skončit v roce 2026, ovšem do toho zasáhla válka na Ukrajině. V jejím důsledku opustil Rusy Renault, který jim prodal svůj podíl v AvtoVAZu a na pospas ponechal i svou továrnu v Moskvě. Ta se stala základním stavebním kamenem pro návrat Moskviče.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto rychle zpátky k ruské ikoně. Ta má nakonec zůstat ve výrobě až do roku 2030, přičemž ani to nakonec nemusí být finální termín. Koneckonců Rusové nejsou vázáni žádnými klimatickými dohodami, reagovat tedy mohou jen a pouze na zájem zákazníků. Aby jej udrželi vysoko, hodlají ještě letos na jaře přistoupit k další modernizaci. Týkat se bude jak vnitřních dveřních panelů, tak i podběhů, jež sníží hlučnost v kabině.

Na konci letošního roku se Niva má dočkat nových zadních světel, které již kompletně přepřáhnou na diodovou techniku, zatímco nejspíše v tom příštím se pod kapotu nastěhuje nová jednotka. Letitý 1,7litrový čtyřválec nahradí modernější jedna-šestka, která i navzdory nižšímu objemu nabídne vyšší výkon. Zatím ale není jasné, zda agregát bude používat dva nebo čtyři ventily na válec. Zesílena by kvůli tomu měla být i převodovka.

Některá vylepšení manuálu má Lada testovat již letos, a to u malé várky verze Niva Sport. S novinkami ovšem Rusové nekončí, s ohledem na změnu pohonné jednotky chystají i úpravy podvozku. Upraveny by přitom měly být hlavně přední příčné rozpěry. Vedle vylepšení Nivy AvtoVAZ dále ještě letos hodlá rozjet výrobu Lady Vesta, a to v Toljatti místo Iževsku.

Během ledna či února pak pod automobilku má přejít další továrna dříve spadající pod francouzsko-japonskou alianci, přičemž tentokráte se jedná o podnik Nissanu. Po vzoru Moskviče se v něm budou montovat čínská auta, jen s logem Lady. Obnovena bude i výroba kombíků a dodávek, stejně jako má opustit brány továrny v Iževsku také i experimentální várka modelu Largus poháněného elektrickým ústrojím. A ve finále chce Lada znovu osazovat svá auta i moduly ABS.

S rokem příštím je spojena premiéra zcela nových modelů vyvinutých na platformě CMF-B-LS. V tomto ohledu nicméně Sokolov nezmínil žádné podrobnosti. To ale není až tak překvapivé, nové vozy totiž vzešly ze spolupráce s Renaultem a zejména pak s Dacií. Dá se tedy předpokládat, že se u nich počítalo s velkým využitím hlavně elektronických komponentů „ze západu“. Ty ovšem již do Ruska nyní dováženy být nemohou.

V roce 2024 se rovněž do modelů Vesta a Granta vrátí automat, přičemž celé portfolio značky opětovně vyfasuje také prvky jako ESP či protiprokluz. To jsme se nicméně již dostali do finále, respektive k roku 2025. Během něj se má objevit nové SUV postavené na bázi Lady Vesta, nabídka ruské automobilky by tedy ve druhé půlce dekády měla být patřičně členitá, prakticky veškeré modely ale budou vycházet z více nebo méně letité techniky.

Niva je evidentně věčná, nově byla její výroba prodloužena až do roku 2030. Letos a příští rok navíc projde jak modernizací kabiny, tak motorového prostoru. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.