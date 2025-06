Lada po dekádách představila své první úplně nové SUV. Vypadá zatraceně dobře a ohromí výbavou, s technikou je to složitější před 3 hodinami | Petr Prokopec

Při pohledu na tohle auto si říkáme, kde vůbec Rusové přišli k síle dát něco takového dohromady. Vypadá velmi moderně a uvnitř mu nechybí ani vyspělá elektronika nebo libůstky typu vyhřívané zadní sedačky. Jen s technikou může být trochu trápení.

Letos v lednu se ukázalo, že Lada chystá hned tři automobilové novinky. Jednou z nich bylo i SUV s označením B Plus Cross, které mělo vzejít z modelu Vesta. Automobilka oznámila, že na jeho odhalení dojde na počátku léta na mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF v Petrohradu, které první hosty přivítalo včera. A Rusové tentokrát dostáli svým slibům. Představit si tedy můžeme model Azimut, vůbec první zcela nové SUV značky v tomto tisíciletí.

Tohle auto nepřicházelo na svět zrovna přímočaře. Původně mělo vzniknout ve spolupráci s Dacií, jenže po vypuknutí konfliktu na Ukrajině a zavedení mnoha sankcí proti Rusku došlo na odchod Renaultu ze země a prodej podílu koncernu v AvtoVAZu. Celý projekt tak odstartoval skoro od nuly, přičemž místo platformy CMF-B došlo na využití architektury zmiňované Lady Vesta. Automobilka ovšem dodává, že hned 996 komponentů je zcela nových nebo bylo přepracováno. Původní je jen kompletní zadní zavěšení.

Auto se pyšní velmi moderním designem, o který se postaralo studio AvtoVAZu prý bez jakéhokoli vnějšího přispění. Jasně patrné jsou tak motivy ve tvaru písmene „X“, se kterými právě u Vesty před více než deseti lety přišel tehdejší šéfdesignér značky Steve Mattin. Rusové doufají, že i díky vzhledu zhruba se 4,5metrovou novinkou přeberou část klientely hlavně nově příchozím čínským automobilkám jako Chery, Haval, Changan či Geely. Proto se ostatně má cenově držet nízko u země, jak je pro Ladu typické.

Co naopak již u značky tak obvyklé není, je širší nabídka motorizací. Azimut bude totiž k mání s jedna-šestkou a jedna-osmou z produkce AvtoVAZu, přičemž obě jednotky bude možné spojit s šestistupňovým manuálem či CVT. Přenášet pak budou 120 či 132 koní, vždy však pouze na přední kola, která bude roztáčet i vrcholná přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 150 koní, kterou doplní šestistupňový automat. Všechny převodovky, stejně jako 1,5litrové turbo, jsou pak zahraničního původu. Jakého, nevíme, sázka na Čínu ale nebude moc riskantní.

Technika je tak asi nejslabším místem vozu. Pohon pouze předních kol v Rusku neohromí a staré motory Lady nejsou žádné terno. Zbylá technika aspoň nebude zastaralá, pokud ale bude čínská, nemusí jít o nic extra trvanlivého - turbomotory a automaty (zejména pak CVT) z Číny neplatí za bůhvíjaké držáky.

Pojďme ale do interiéru, kde je naopak těžké něco kritizovat. Je znovu atraktivně střižený a počítá s digitálním přístrojovým štítem i 10palcovou obrazovkou multimédií. Auto dostane vestavěnou navigaci a virtuální asistencí, přičemž standardně Azimut dostane audiosystém se šesti reproduktory, zpětnou kameru či bezklíčový vstup. Lada tím zřetelně vstupuje do 21. století, což dále potvrzuje volitelná výbava, do které se nastěhovalo třeba bezdrátové dobíjení mobilů, panoramatická střecha, duální klimatizace, elektricky ovládané víko zavazadelníku či zadní vyhřívaná sedadla. V tomto auto skutečně ohromí.

Všechny klíčové technické parametry zatím zdaleka neznám, Lada odhalila pouze světlou výšku 208 milimetrů či možnost volby až 18palcových litých kol. Neznámou je tak mj. i objem zavazadelníku, který by nám o využitelnosti jinak sympaticky střiženého interiéru řekl víc než jen fotky. Na zahájení prodeje ostatně bude třeba ještě chvíli počkat, neboť výroba odstartuje až v druhé půli příštího roku.

Tím nám dostupné informace končí, na export mimo Rusko směrem na západ nebude možné pomýšlet dřív, než se situace na Ukrajině uklidní. K čemuž vývoj bohužel pořád až tak nesměřuje.

Azimut vypadá opravdu dobře a jeho interiér hýří výbavou. V případě techniky ale lze hovořit o řadě kompromisů. Foto: AvtoVAZ

