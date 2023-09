Lada přece jen přijde s novou Nivou, bude to ale slepenec dvou už dobře známých aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

AvtoVAZ měl s nástupcem Nivy velké plány, ty ale byly opřené o spolupráci s Renaultem, která se kvůli konfliktu na Ukrajině stala minulostí. Rusové se přesto nevzdají, místo novinky nás ovšem čeká přepudrovaný hybrid dvou dost starých aut.

Ruský trh se v srpnu vrátil na výsluní, po Německu a Francii je znovu tím třetím největším v Evropě. Z hlediska snížení koupěschopnosti Rusů tak zatím sankce nemají hmatatelný efekt, jejich zájem ale živí hlavně čínské značky, které naplno využily odchodu Škody a spol. Produkce AvtoVAZu (výrobce Lad) dál spíš trpí v důsledku absence některých komponentů i celých modelů.

Dle aktuálních informací obvykle dobře informovaného Autopotoku tak ruská automobilka hodlá do roku 2025 výrazným způsobem zredukovat výrobní náklady, což dá paradoxně za vznik i nové Nově. Ta měla tou dobou původně dostat úplně novou generaci technicky spřízněnou s příští Dacií Duster, rozkmotření se s Renaultem ale realizaci něčeho takového alespoň dočasně zabránilo.

Dnes AvtoVAZ nabízí dvě Lady Niva - původní provedení Legend (stále originální Niva z roku 1977) a novější Travel (původně VAZ-2123 z roku 1998 resp. Chevrolet Niva z roku 2003), což je nešikovné. Nově tak nějakým způsobem sloučí obě auta do jednoho, aby měla totožné technické základy. Dvě vzhledově a zaměřením odlišná provedení zůstanou, v útrobách se ale budou nacházet jen společné díly.

Jakkoli se může zdát, že něco takového je prakticky nereálné, neboť kořeny obou aut sahají do úplně jiných ér, ve skutečnosti prý lze takové zadání splnit. „Legenda“ je totiž kupříkladu osazena modernějším předním zavěšením, zatímco „cesťák“ dostal do vínku vylepšenou redukci. Do budoucna ale oba vozy vyfasují totéž. Jen u toho však nezůstane. Lada totiž již delší dobu počítá s tím, že motorový prostor SUV osadí silnější a modernější jedna-šestkou naladěnou na 90 koní. Souběžně s tím má dorazit i přepracovaná převodovka, zadní náprava a rovněž i redukce. O drobný zásah se tedy nejedná, proto také má vývoj ještě dva roky potrvat.

V mezičase tak přijdou jiné novinky, mj. Niva v limitované edici Sport s 90koňovým motorem. S tou se počítá jen u verze Legend, tedy u klasického třídvířka, Travel zůstane na svém. Lze už jen dodat, že v současné době obě Nivy pohání 1,7litrový benzinový čtyřválec, přičemž provedení Legend disponuje 83 koňmi, zatímco Travel si musí vystačit s osmdesáti. Prostornější kabina a pár dveří navíc pak znamená také vyšší cenu - „cesťák“ totiž startuje na 1 092 900 rublech (cca 257 000 Kč), zatímco třídveřovou „legendu“ lze pořídit od 829 900 RUB (asi 195 000 Kč).

Lady Niva Legend a Travel si dnes nejsou podobné ani trochu, za dva roky se z nich ale má stát jeden nový model. Patláma, patláma, patláma a žbrluch! No, znáte to... Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Autopotok@Telegram

