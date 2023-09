Lada ukázala svůj nový sportovní model. Je to tak trochu sankční bída, na druhou stranu je levná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Nedá se čekat, že by Rusové ve své současné situaci z něčeho vykřesali moderní sportovní auto, spokojit se tak musí s vlastně znovuzrozenou Grantou Sport. Ta je dokonce méně výkonná než její dávný předchůdce, za své služby ale mnoho nežádá.

V roce 2009 se Lada účastnila světového šampionátu cestovních vozů. A i když tým dosáhl menších úspěchů, následující sezónu na startovní listině chyběl. K návratu došlo až v roce 2012, a to se zcela novým modelem Granta WTCC. Ten byl založen na tehdy pár měsíců starém sedanu, oproti kterému se lišil nejen bodykitem, ale hlavně pohonným ústrojím - turbodmychadlem přeplňovaná jedna-šestka totiž produkovala 235 koní.

Rusové souběžně se soutěžním speciálem přišli také se silniční variantou Granta Sport. I její karoserie byla oproti výchozímu modelu agresivnější, 1,6litrový čtyřválec pod kapotou však již postrádal turbo. Na přední kola tak mířilo jen 120 koní, i to však byla citelně vyšší porce, než v případě běžných variant. Zrychlení tak kleslo na 9,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost vzrostla na 197 km/h.

Granta Sport se tak stala vůbec nejrychlejším vozem Lady v její historii, což se nezměnilo dokonce ani o pár let později, kdy na světlo světa přišla Vesta Sport. Jakkoli v jejím případě byla použita dokonce jedna-osma se 147 koňmi, k akceleraci vůz potřeboval 9,6 sekundy. A jeho maximálka činila „jen“ 193 km/h. Původní Granta Sport je tak stále nepřekonanou laťkou, což se asi nezmění ani dnes.

Do prodeje totiž míří druhá generace přiostřeného sedanu a liftbacku. Přední kola znovu zaměstnává jedna-šestka, její výkon ale tentokrát činí jen 118 koní. O dynamice se Rusové v tiskové zprávě vůbec nerozepisují, nemá ale důvod být lepší než před deseti lety - hmotnost pohybující se okolo 1 100 kilogramů se nezměnila, bodykit pak byl znovu laděn ve větrném tunelu.

I kdyby nicméně technická data skutečně byla horší, nedá se předpokládat, že by to jakkoli ovlivnilo zájem. Po stránce vizuální totiž stávající provedení, které profituje z faceliftu, jenž přední partie přiblížil zmiňovanému modelu Vesta, zaujme víc než to původní. Lada dodává, že v důsledku oné práce ve větrném tunelu byl zredukován vztlak ve vyšších rychlostech o 45 procent.

Dolů zamířil oproti standardu rovněž podvozek, a to o 20 milimetrů. Ve všech čtyřech rozích pak najdeme kotoučové brzdy, opomenout nelze ani sportovní výfuk, který se stará o patřičný zvukový doprovod. Do interiéru se nastěhovala sportovní sedadla, stejně jako kůží obšitý volant. Obojí zdobí červené švy, které najdeme i na madlu ruční brzdy či na koberečcích. A červená barva zdobí i přístrojový štít.

Granta Sport ve verzi sedan startuje na 1 249 900 rublech (cca 298 tisíc Kč), zatímco za liftback je třeba dát 1 289 900 RUB (asi 308 tisíc Kč). Oproti základu jde sice o takřka dvojnásobnou sumu, kromě již zmíněného však zákazníci mohou dále počítat i s klimatizací, vyhřívanými sedadly, audio systémem a dalšími prvky výbavy. Nic jiného než velký zájem tedy vskutku nelze očekávat - pokud dnes Rusové nechtějí čínské auto, je to prakticky jediná zajímavější alternativa. Navíc za citelně menší peníze.

