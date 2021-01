Lada levně prodává auto s pěti pedály, vyjde jen na necelých 150 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

Puristé pravidelně žehrají, že si nemohou koupit to či ono auto se třemi pedály. Lada jich nabízí z továrny rovnou pět, a to až překvapivě levně.

Není to zase tak dávno, kdy byly automatické převodovky doménou luxusních aut. Navíc i tam nezřídka šlo o doplňkové zboží, nikoli samozřejmou volbu většiny zákazníků. Dnes je ale dvojice pedálů stále častějším koloritem i mezi mainstreamovými vozy a mezi výkonnými či luxusními vozy je ruční řazení takovou raritou, že avízům takové novinky s ním je pomalu těžké věřit.

Nadšenci obvykle hovoří o tom, že autům ubývají pedály, neboť s absencí mechanické spojky si vůz vystačí se dvěma namísto dříve obvyklých třech. Tak trochu opačným směrem ale jde Lada, u níž nejste omezeni na volbu mezi dvěma či třemi pedály, dopřát si jich můžete až pět. A k tomu dvě vnitřní zpětná zrcátka jako návdavek.

Už z toho je patrné, že nejde o verzi pro puristy až za hrob, ale speciální tovární verzi sedanu Granta určenou pro autoškoly. Jde o poměrně unikátní počin, neboť Lada je pedály pro instruktora vybavena již z výroby, něco takového obvykle vzniká až dodatečnými úpravami. Jako takový má tedy vůz plnou tovární záruku, která v tomto případě činí tři roky nebo 100 tisíc kilometrů - podle toho, co přijde dříve. Navíc dvojice pedálů navíc dostala robustnější kovová táhla.

Automobilka nabízí hned tři konfigurace, kdy základem je výbava Standard zahrnující 1,6litrový benzinový motor s 87 koňmi, pětistupňový manuál, airbag u řidiče či zatmavená boční okna. Dále je pak možné volit z úrovní Classic/Optima, kdy je již možné počítat také s klimatizací, palubním počítačem, stavitelným sloupkem řízení, elektrickým posilovačem nebo předními okny v elektrice. Ve finále tu máme ještě provedení Comfort, kde airbag chrání i spolujezdce. Přední sedadla jsou pak vyhřívaná, stejně jako elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka. Ta jsou navíc lakována v barvě karoserie, což se týká i dveřních klik.

Také u vyšších variant je k dispozici pouze výše zmíněná jedna-šestka, ta však nabídne 87 koní a manuál pouze případě výbavy Classic s paketem Optima. Při volbě výbavy Comfort je standardem čtyřstupňová automatická převodovka, která pracuje s výkonem 98 koní. Jestli se v takovém případě počet pedálů ustálí na čtyřech (instruktor by měl i plyn) nebo na třech (měl by jen brzdu) už automobilka nezmiňuje.

Auta Lady poslední dobou platí za levná či ještě levnější a případ cvičné Granty není výjimkou. Vůz osazený pěti pedály je tak nejlevněji k mání již od 516 900 RUB, což je asi 149 tisíc Kč. V případě automatického řazení si pak musíte připravit minimálně 671 500 500 rublů (195 tisíc Kč), přičemž ve všech případech dostáváte ještě speciální nálepku upozorňující ostatní řidiče na probíhající výuku. To je zajímavá nabídka, po které by jistě sáhla i nejedna česká autoškola snažící se poskytovat kursy co možná nejlevněji.

