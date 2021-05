Lada definitivně schválila podobu nové Nivy, i k nám má dorazit dřív, než se čekalo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia, koláž Autoforum.cz

Je to v podstatě už čtyři dekády trvající příběh, který má mít dospět k rozuzlení 46 let od zrodu původní Nivy. Právě tehdy má dorazit její první skutečný nástupce, už teď má ale hotový design.

Původní Lada Niva nedávno oslavila 44 let od svého zrodu a je to pořád právě ona, která drží prapor vozu tohoto jména. V mezičase sice vznikl nástupce, kterého lze nyní dokonce koupit i u nás, po léta se ale neprodával ani jako Niva a plnohodnotným nástupcem legendárního originálu vlastně nikdy nebyl. Také proto se oba typy prodávají bok po boku do dnešních dnů.

Na skutečném nástupci automobilka pracuje léta a už v roce 2018 ukázala jeho koncept. V mezičase ale mnohokrát znejistěla, zda jde o tu správnou cestu, kterou se vydat, až na konec mateřský Renault získal nového šéfa, který zavelel za Rusy. Původní koncept mu úplně nevoněl, a tak došlo na jisté úpravy a výsledek je na světě.

Tedy tvrdí to alespoň obvykle dobře informovaní lidé z kanálu Ruskij Avtomobil na sociální síti VKontakte, kteří podle svých dřívějších zpráv přímo v automobilce AvtoVAZ pracují. Ta měla v uplynulém týdnu schválit finální podobu nové Nivy, která se prý ponese v duchu originálu více, než naznačoval zmíněný koncept. Pouze světla má mít podobná, základní tvary mají být bližší originálu.

Vůz tak má pozbýt jakýchkoli motivů ve tvaru písmene X, což byl rukopisný znak Steva Mattina, dnes již bývalého šéfdesignéra Lady. Sloupek C a záď se pak prý drží idejí Valerije Somuškina, autora původních návrhů Nivy už ze 70 let minulého století. Zbytek má platit, jak bylo řečeno - platforma CMF-B coby základ a nadále dvě verze s krátkým a prodlouženým rozvorem v nabídce.

Co je zajímavé, auto by mělo nakonec dorazit již v roce 2023, a být globálně, tedy i u nás nabízeným zbožím. S termínem si ale Rusové prý nechávají pořád otevřená vrátka k původně stanovenému roku 2024. Více si může zkusit domyslet s použitím přiložených obrazových materiálů - jak z oficiálně zveřejněné skici, tak z konceptu spřízněné Dacie Bigster si nová Niva má něco vzít.

Nová Lada Niva bude mít mít blíže té původní než konceptu z roku 2018. Foto: AvtoVAZ



Základní proporce má ale sdílet s vozem, který vzejde z jiného konceptu, Dacie Bigster. Foto: Dacia

Zdroj: Rusikj Avtomobil@VKontakte

Petr Miler