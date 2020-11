Patentová registrace odhalila jména pro nové Lady, jedno připomíná staré časy před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Trochu příznačně v dobách oslav výročí definitivního vymanění se ze spárů SSSR přichází zpráva o nových jménech modelů dnes ruské Lady. Minimálně jedno totiž časy před rokem 1989 silně evokuje.

I když od nejvýznamnějších událostí tzv. Sametové revoluce právě uplynulo 31 let, mnozí z nás jsou stále stižení tím, co se dělo před ní. Ať už v dobrém, nebo zlém. Jedním z projevů je přetrvávající povědomí o ruské automobilové značce Lada, která už dekády ve světě nic podstatného neznamená. Před rokem 1989 ale byla v komunistickém Československu v podstatě prémiovou značkou - výrobcem možná vůbec nejlepších aut, která si šlo alespoň trochu normálně koupit.

Tyhle sněhy jsou dávno pryč, Lada se v mezičase stala výrobcem jedněch z nejlacinějších aut západního střihu, zatímco Škody ji svou úrovní dávno převálcovaly. Nic proti tomu, přesně v této pozici se Rusům daří, možná by ale přece jen rádi zavzpomínali na doby, kdy znamenali alespoň na východ od železné opony něco víc.

Nasvědčuje tomu čerstvá registrace nových jmen aut u ruského patentového úřadu (FIPS) - Alta, Avira, Iskra, Mira a Sfera. Jsou to typická jména Lad, která musí být už tradičně spojena s Ruskem, hodit se ke slovu Lada, mít dvě nebo tři slabiky, končit písmenem A, snadno se číst a dobře se psát bez ohledu na zápis latinkou nebo cyrilicí.

Největší šanci na použití má Alta, o tom už AvtoVAZ hovořil dříve a rýsuje se jako jedno z možných jmen pro nástupce Nivy. Nás ovšem zaujalo jiné - Iskra, tedy Jiskra. To je zřejmě spojené s Ruskem leda skrze někdejší optimální „kariérní postup” (jiskra-pionýr-svazák-komunista), a tak skutečně evokuje doby, které dávno minuly.

Jestli a jaké z těchto jmen automobilka použije, není jasné, každá finalizovaná registrace neznamená automatické užití. Divili bychom se ale, kdyby nepoužila ani jedno. A pokud by se jednalo o Iskru, byla by to docela legrace.

Nová registrovaná jména Lad jsou zajímavá, hlavně to od „i”. Foto: FIPS



Některé ze jmen by mohlo skončit na zádi nové generace modelu Niva resp. 4x4. Na fotkách z roku 2018 vidíme koncept vozu jménem 4x4 Vision. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: FIPS

Petr Miler