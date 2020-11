Lada ani v době pandemie nestrádá, dokázala to, co žádná jiná automobilka před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Zatímco většina výrobců aut hlásí v letošním roce ztráty a celosvětový trh je dole skoro o 30 procent, ruská automobilka v říjnu zaznamenala nejvyšší měsíční prodeje za šest let.

Souhrnné prodeje na ruském trhu za letošní říjen zatím známé nejsou, žádné zázraky ale nelze očekávat. Podobně jako jiné země hlásí letos Rusko největší propady za mnoho let a od ledna do září šel tamní trh dolů skoro o 14 %. Ne všichni ale současnou situací trpí. Lidé jsou nepřekvapivě cenově senzitivnější, a tak preferují značky nabízející levnější vozy. Showroomy Lady, kde mohou tradičně počítat s cenami držícími se velmi nízko u země, dokonce lámou rekordy.

Ruská automobilka se totiž už svými říjnovými prodeji pochlubila a truchlit opravdu nemusí. Za uplynulý měsíc prodala o 22,5 % aut než v říjnu 2019, když do oběhu dostala 37 030 aut, o což se postarala především trojice modelů. Vedoucí Granta má na kontě 12 756 exemplářů, druhá Vesta 11 853 kusů a třetí Largus pak 4 779 vozů. To je v prvním případě posun o 8,9 ve třetím o 2 procent více oproti předcházejícímu měsíci. To ale pořád není to nejlepší.

Druhá Vesta má na kontě dokonce 42,9procentní oproti říjnu loňského roku. Skoro polovinu procent všech registrací pak mají na kontě verze kombi, a to jak základní, tak i provedení Cross, což je velmi překvapivé. Přeci jen Rusové nejsou takovým národem chalupářů jako třeba Češi a spíše než po kombících tak sahají po sedanech, které pro změnu nebodují u nás. Lada tedy s touto karosářskou variantou riskovala, tento tah se ji ale očividně vyplácí.

Možná si říkáte: Dobře, tak měla Lada lepší měsíc, ale tak triviálně to odbýt nelze. Zmíněných 37 030 vozů je nejlepší měsíční výsledek ruské značky od roku 2014, kdy dokázala prodat 37 788 aut. Jinými slovy v době, kdy ve většina ostatních automobilek ráda za jakékoli dobré zprávy, trhá Lada prodejní rekordy. Nevíme o jiném tradičním výrobci na celém světě, který by se něčím takovým mohl v době pandemie mohl pochlubit.

Další vývoj je obtížné předpovídat, nicméně jelikož se Lada i nadále drží cenově nízko u země, je dost možné, že registrace dále porostou. Ostatně vás pravidelně informujeme o dalších a dalších zajímavých nových nabídkách, které obvykle provází mimořádně nízké ceny. Lada zkrátka ani v době koronaviru nestrádá, ostatně dalo se čekat, že tak jako některým nastalá situace ublíží, jiným pomůže.

Lada si v říjnu polepšila tak moc, že vykázala největší měsíční prodeje za 6 let. Největší podíl na tom měl úspěch modelů Vesta SW a Vesta SW Cross, které si meziročně polepšily o skoro 43 procent. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec