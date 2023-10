Lada vrací do prodeje svůj nejlepší sportovní model, nově dokonce hned ve dvou provedeních před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Když pod tlakem sankcí z nabídky značky zmizel jako dále nevyrobitelný, mnozí si pochopitelně mysleli, že je to konečná. Teď se ale Vesta Sport vrací a vedle ní se v prodeji objevuje také dosud nenabízené provedení Sportline.

Před pěti měsíci začala Lada prodávat inovovaný model Vesta. Stejně jako před modernizací mohli zákazníci začít vybírat mezi sedanem a kombíkem, přičemž obě karosářské verze navíc mohou disponovat chůdami. Pod označením Cross jsou totiž k dispozici varianty opatřené ochrannými plasty ve spodní části karoserie a přizvednutým podvozkem. Ceny celé rodiny startují na 1 239 900 rublech (cca 295 tisíc Kč), v důsledku mezinárodních sankcí však bylo možné od té doby Vestu spřáhnout už jen s 1,6litrovým motorem. Ten produkuje 90 či 106 koní, což stačí na nanejvýš obstojnou dynamiku.

AvtoVAZ nicméně při premiéře inovovaného provedení uvedl, že počítá s opětovným rozšířením nabídky o sportovní provedení. Ne každý tomu věřil, nyní se to ale skutečně stalo. Varianta Sport bude znovu k dispozici a spolu s ní se do nabídky vrátí i 1,8litrový motor. Jeho přesné parametry jsou zatím neznáme, nebude ale slabší než dříve, kdy na přední kola posílal 145 koní výkonu a 184 Nm točivého momentu. Jednotka navíc již nemá být spárována s pětistupňovým manuálem, místo toho se u ní počítá s šestistupňovým. Tato převodovka by následně měla zamířit i k ostatním verzím.

Kromě čistokrevné Lady Vesta Sport budou moci zákazníci sáhnout také po zcela novém provedení Sportline, jenž se pochlubí stejným bodykitem. V obou případech tedy čekejme agresivněji stylizované nárazníky, mohutnější boční prahy a také zadní spoiler, jenž budou doplňovat větší litá kola. Výbava Sportline se stejně jako Vesta Sport dočká i přitvrzeného a sníženého podvozku, pod kapotou ale bude svou práci odvádět 1,6litrový motor, ovšem s vyšším výkonem. Půjde o jednotku převzatou z Lady Granta Sport, kde atmosférický čtyřválec produkuje 118 koní.

Provedení Sportline se začne prodávat již v listopadu, ceny nicméně zatím zveřejněny nebyly. Oproti základu lze pochopitelně počítat se zdražením, neboť standardní výbava dále zahrnuje větší brzdy či třeba sportovní sedadla a ozdobné dekorace v interiéru. Automobilka navíc již uvedla i data o dynamice, v případě sedanu lze tedy počítat s 10,9sekundovým a u kombíku s 11sekundovým zrychlením. Základní Vesta s 90 koňmi má na kontě sprint za 13,6 sekundy, v případě verze se 106 koňmi lze počítat s 11,3 sekundami.

Rozšiřování nabídky tím nicméně nekončí. Příští rok totiž nedorazí pouze Vesta Sport, ale také Lada Aura, což je prodloužené provedení Vesty. Na rok 2025 se pak chystá SUV postavené na stejné platformě. Zda nicméně dostane unikátní název, je zatím ve hvězdách. Přičemž se jen můžeme ptát, zda jde o náhradu za Ladu Niva druhé generace, která měla vzniknout na platformě CMF-B dříve partnerského Renaultu. Protože se však Francouzi z Ruska stáhli a svůj podíl v AvtoVAZu prodali, celý projekt byl odpískán ještě před dokončením.

Nová Lada Vesta Sportline se již ukázala na prvních snímcích. Protože zvenčí i zevnitř bude stejná jako chystané provedení Sport, nemusíme v případě další novinky vizuálně tápat. Jejím hlavním specifikem bude ještě silnější pohonné ústrojí, pod kapotu se totiž znovu nastěhuje 1,8litrový motor. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: RG, AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.