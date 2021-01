Lada výrazně zlevnila svou vlajkovou loď, i tu lze nyní koupit skoro za hubičku před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Když se řekne vlajková loď, člověk si představí velké a relativně luxusní auto, jenže Lada nic takového nevyrábí. V této pozici se tak ocitl relativně obyčejný model X-Ray Cross, který je nyní navíc dostupnější než kdy dříve.

Lada je jednou z mála mainstreamových automobilek, které patálie loňského roku zvládly se ctí. Meziroční pokles prodejů o 9 procent není důvod k oslavám, s ohledem na to, že většina podobných výrobců loni klesala dvojnásobným a ještě vyšším tempem, je to ale relativní úspěch. Navíc je třeba dodat, že Rusové spadli dolů jen úvodem roku, ve většině zbytku rostli. A nemohou za to děkovat jen štěstí.

Nepřišli sice s ničím vyloženě novým, svou nabídku ale pravidelně „leštili”. Přišlo několik modernizací, řada nových verzí a k tomu sice nominální zdražení, které se ale rovnalo faktickému zlevnění. A kde nedošlo na něj, dorazily nové, dostupnější varianty. V této strategii hodlá automobilka nepřekvapivě pokračovat i letos, kdy opět nemá přijít s velkou novinkou, těch menších ale bude zjevně řada.

Jednou z nich je přepracování nabídky modelu X-Ray Cross, tedy jakési „terénnější” verze modelu X-Ray. Ten už v základním provedení balancuje kdesi na hranici mezi zvýšeným kompaktem a SUV a verze Cross jej posouvá blíže tomu druhému. Automobilka toto provedení označuje za vlajkovou loď, což může působit zvláštně, třeba u Škody roli takového auta sehrává poněkud reprezentativnější Superb ve verzi Laurin&Klement. Lada ale cílí na poněkud méně majetné publikum a faktem je, že cenově výše jiný model nemíří. To ale nutně neznamená, že musí vysoko i začínat.

Než se dostaneme k přepracované nabídce, dodejme, že vůz byl poprvé představen v roce 2018 na moskevském autosalonu. Chlubí se atraktivnější vizáží než základní provedení, a to mj. díky unikátními nárazníkům, 17palcovými litým kolům či anténou v podobě žraločí ploutve. Auto je pozměněné i technicky, světlá výška se posunula ze 195 mm na 215 mm, byl zesílen přední pomocný rám a přidaly i se silnější zadní brzdy. Překalibrováno bylo také řízení, jemuž stačí 2,9 otáček od dorazu k dorazu místo standardních 3,3.

Rozšířena byla také výbava o výškové i podélné nastavení volantu, který může být vyhříván. V závislosti na zvoleném stupni výbavy pak uvnitř přibyly kontrastně zbarvené dekory, umělá kůže nebo ovládání Lada Ride Select, skrze které lze zvolit jeden z pěti jízdních režimů. Základem je zapnutá stabilizace, tu však lze až do rychlosti 54 km/h mít plně deaktivovanou. Mimo to lze vůz přizpůsobit také sněhu, bahnu nebo písku.

Je to opravdu moderní a slušně vybavené auto nabízené buď s 1,6litrovým motorem se 106 koňmi nebo 1,8litrovým benzinovým čtyřválcem se 122 koňmi. Převodovky mohou být automatické i manuální, přičemž dynamika vrcholí na akceleraci na stovku za 10,9 sekundy, s maximálkou až 180 km/h, to vše při průměrné spotřebě 7,5 l/100 km.

Horst Fuchs by možná po představení všeho zmíněného a začal glosovat, že takové auto stojí běžně u konkurence i půl milionu korun, tady ale nepotřebujete ani 500 tisíc, ani 400 tisíc, dokonce ani 300 tisíc Kč! Žerty stranou, napínat jako v teleshoppingu vás nebudeme - zatímco dosud bylo po posledním nominálním zdražení možné koupit X-Ray Cross od 922 900 rublů, tedy asi 272 tisíc Kč, nyní je to už jen 790 900 rublů, tedy asi 233 tisíc Kč a dočasně v akci dokonce jen 711 810 rublů, to jest 210 tisíc Kč.

Za to dostanete verzi 1,6 s výbavou Classic, tedy jistě žádnou „plnou palbu”, ale přesto... Moderně vyhlížející crossover, který má v základu pořád alespoň věci jako litá kola, za 210 tisíc? To je docela legrační cena na „vlajkovou loď”. Navíc je třeba dodat, že pokud sáhnete po absolutním vrcholu, verzi Instinct s motorem 1,8 a automatem, pořád si v současné akci vystačíte s 976 410 rubly, tedy asi 288 tisíci Kč. Tušíme, že takové auto by leckdo bral i u nás, bohužel, mateřský Renault v EU s Ladami dále nepočítá a musíme si tu vystačit s trochu jinak koncipovanými Daciemi.

Lada X-Ray Cross je skutečně cenově nejvýše mířící model automobilky, přesto je nyní k mání od asi 210 tisíc Kč. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler