Lada konečně začala prodávat Nivu 2021, i s novým, svěžím vzhledem stojí 214 tisíc

/ Foto: AvtoVAZ

Změnila se opravdu hodně, a tak leckdo mohl čekat i výraznou změnu cen. K té nedošlo, s faktickým startem prodejů vám ji pak můžeme představit ještě detailněji.

Lada Niva 2021 alias Travel je v poslední době často skloňovaným autem. Ruská značka totiž výrazně inovovala SUV, které ještě do loňského roku nosilo logo Chevroletu. S tím nímž vůz společně vyráběla, koncern General Motors ale svůj padesátiprocentní podíl ve společném podniku Rusům prodal a ti se rozhodli auto dál vyrábět, třebaže ryze svou Nivu z konce 70. let dále nabízí. Snad aby oba vozy více odlišili, nevyměnili pouze americký emblém za vlastní, ale nakonec i radikálně přepracovali karoserii.

Auto tak dostalo až překvapivě svěží vnější vzhled, kdy se z nemastného, neslaného a zřetelně přesluhujícího vozu Niva změnila na o poznání modernější stroj stylizovaný po vzoru Toyoty RAV4. Na tu druhou je ale třeba říci, že o co více se změnil zevnějšek, o to méně Lada sáhla na interiér. I když také kabina působí o něco lépe, v té se změnily pouze drobné detaily. Je to trochu škoda, neboť zatímco zevnějškem vůz vkročil do jednadvacátého století, vnitřkem setrvává v automobilovém pravěku.

V případě exteriéru se změny odrazily i na technických parametrech. Délka vozu tedy narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). V prvním případě za vším stojí instalace protaženého čelního nárazníku, ve druhém pak jde změna na konto nových nástavců blatníků. Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm pak zůstaly zachovány, změnila se ovšem hmotnost, která v závislosti na výbavě klesla o 20 kilogramů na 1 465 až 1 515 kg. Motor zůstává nezměněn, na všechna čtyři kola nadále míří 80 koní benzinové jedna-sedmy přes pětistupňový manuál.

Tolik ale rekapitulaci, neboť vyznat se dnes v tom, co je jaká Niva, není úplně snadné - AvtoVAZ poněkud živelně modernizuje obě a oběma navíc říká stejně. Toto auto je tedy známé už několik týdnů, teprve dnes jej ale automobilka konečně začala prodávat ve svých asi 300 dealerstvích po celém Rusku. A tak známe i definitivní ceny s veškerými dalšími detaily. Přidat pak můžeme i nové fotky zachycující auto konečně pořádně ze všech stran v jemu přirozeném prostředí.

Obavy některých, že se změny výrazněji podepíší na cenách, jsou nyní definitivně zažehnány. Auto dosud startovalo na 738 tisících rublech, nyní je k mání od 747 900 RUB, tedy asi 214 tisíc Kč. To je nepatrný rozdíl a především velmi dobrá cena za sice z uvnitř zastaralý, ale jinak pořád velmi schopný off-road klasického střihu s atraktivním vnějším designem.

Za zmíněnou sumu dostanete vůz ve výbavě Classic, která čítá mj. airbag řidiče, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrická okna a pár dalších drobností. Tedy skoro nic. Stačí ale připlatit 57 000 rublů (16 tisíc Kč) a jste na výbavě Comfort s klimatizaci, vyhřívanými sedadly, 15" alu-koly, dálkovým centrálem, chlazenou schránkou uvnitř nebo držáky na pití.

Dalších 40 tisíc rublů (11 500 Kč) stojí paket Off-road pro verzi Comfort, který přidá střešní ližiny, alarm, sklapovací klíček, pár prvků v černé a 16" kola. Za 890 900 rublů (255 tisíc Kč) je k mání vrcholná varianta Luxe i třeba s vyhřívaným čelním sklem, parkovacími senzory, multimediálním systémem, výškově nastavitelným vším nebo vnějšími prvky v barvě karoserie. A nakonec za 905 900 RUB (260 tisíc Kč) můžete pořídit variantu Luxe Off-road, která dostane i off-roadové pneumatiky a šnorchl, jak ukazuje jedna z fotek níže.

Jak vidno, ceny zůstávají lidové napříč portfoliem a předpokládáme, že u dealerů Lady v Rusku dnes bude rušno - tam na rozdíl od nás být rušno může. Jsme si docela jisti, že o takový vůz by byl zájem i mimo Rusko, zvláště při jeho cenách, na trzích Evropské unie s ním ale oficiálně nepočítejme.

Lady Niva 2021 alias Travel dnes vstoupila do faktického prodeje. Na nových fotkách ukázala svůj svěží nový vzhled do detailu. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

