Lada začala prodávat Nivu s novým silnějším motorem, z českého pohledu je pořád za babku
Petr ProkopecJe to jedno z těch aut, které prochází v podstatě permanentní modernizací, v tomto případě ale nejde o původní Nivu z roku 1977. Nástupce v podobě Nivy Travel původně z roku 1998 se ale po 27 letech na světě dostává do velmi podobné pozice.
včera | Petr Prokopec
Pokud evropské automobilky hovoří o rozsáhlém faceliftu, velmi často je u toho akorát obsáhlá tisková zpráva, ve které se na minimálně třech stranách rozebírají nové laky karoserie, zatímco dalších šest je věnováno odlišnému čalounění. Ve zbytku jde vesměs o tentýž vůz jako před modernizací. Protože však obsáhlé „vaření z vody“ zabralo týdny práce mnoha manažerům, je facelift spojen s citelným zdražením. A pokud je oficiálně označen rovnou jako nová generace, k čemuž dnes stačí pár nových karosářských dílů a předělaný interiér, pak ceny mohou šplhat opravdu hodně vysoko.
Rusové k modernizacím přistupují trochu jinak, jejich komunikace je povětšinou poměrně strohá. Není to až tak překvapivé, neboť často ani není o čem hovořit. Je sice pravdou, že třeba i zakomponování mlhových světel do nárazníku je v jejich případě výrazný posun oproti minulosti, ovšem manažeři firmy zodpovědní za komunikaci s odbornou i laickou veřejností jsou přesto poměrně upejpaví. Holt nechtějí dělat mnoho povyku pro nic.
Proto překvapí, že AvtoVAZ, výrobce Lad, se tentokrát v oficiálních materiálech trochu víc rozjel. Stalo se tak v souvislosti s faceliftem Nivy Travel, tedy oné „druhé Nivy”, která se v roce 1998 dostala do prodeje jako Chevrolet. Dnes je to „ta méně stará” Niva v nabídce Lady, která se po 27 letech na světě dočkala ne zcela zanedbatelná modernizace, jejíž podstata by evropským značkám vystačila na tlustější knihu, než je Americká tragédie Theodora Dreisera. Měnil se totiž nejen venkovní vzhled, ale i pohonná jednotka. Místo původní jedna-sedmy tak dorazil 1,8litrový čtyřválec, který produkuje 90 koní a 150 Nm točivého momentu. Sprint na stovku tak klesl z 18,6 na 16,2 sekundy.
AvtoVAZ poukazuje na výrazně odlišný charakter motoru, který již není třeba hnát k červenému poli, abyste se vůbec odlepili z místa. Dle Rusů se změnilo jeho chování hlavně ve středních otáčkách, kdy benzinový agregát připomíná spíš diesel. Spotřeba tak měla v závislosti na veškerých okolnostech, jako jsou silniční a podnební podmínky, klesnout o 3 až 30 procent. Souběžně s příchodem nového motoru firma navíc začala do auta montovat zesílenou převodovkou.
Jen u toho ovšem Rusové nezůstali, novému pohonnému ústrojí uzpůsobili rovněž podvozek a brzdy. Už jen tyto změny jsou u AvtoVAZu opravdu razantní, s původním motorem byla totiž Niva Travel spojena od svého debutu na konci 90. let. Ten nový navíc dále doplňují přepracované čelní partie jako nová maska či nárazník. Uvnitř pak lze počítat hlavně s jinak poskládanou výbavou, přičemž Rusové mohou sáhnout po šesti úrovních, kdy základní startuje na 1 390 000 rublech neboli na 372 tisících Kč.
Stupeň Classic kromě nového motoru, volantu s posilovačem řízení či elektricky ovládaných oken mnoho nezahrnuje. O úroveň výše položený Comfort ale již slibuje třeba klimatizaci či vyhřívaná přední sedadla. Niva Travel Life pak přihazuje 15palcová litá kola a čelní LEDky, zatímco na úrovni Enjoy lze již počítat s litými šestnáctkami, multimediálním systémem se zpětnou kamerou či tempomatem. Přitom za ni nepřiplácíte ani 300 tisíc rublů, tedy méně než 81 tisíc Kč.
Lze zmínit už jen vrchol v podobě úrovní Techno a KHT, kdy první disponuje lepšími multimédii, 17palcovými koly či třeba výškově stavitelným sedadlem řidiče. Druhé je pak speciální edicí pro fanoušky hokeje, načež tu máme pár příslušných samolepek či specifické koberečky. Zároveň je ale součástí této výbavy také off-roadový paket složený ze šnorchlu motoru a specifických litých kol s terénními pneumatikami. I tak vám ale bude stačit 1 785 000 RUB, tedy lehce přes 477 tisíc Kč. Z českého pohledu je tohle auto pořád za babku, koupit ho z nás standardními cestami je ale v dnešní době pochopitelně nemožné.
Faceliftovaná Lada Niva Travel nabrala na výkonu, uvnitř pak nabízí poměrně hodně za docela málo peněz. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: AvtoVAZ
