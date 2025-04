Lada začala prodávat první sportovní Nivu v historii, za malé peníze toho nabízí opravdu hodně dnes | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

A Rusové odhalili i další dosud neznáme detaily, z nichž některé překvapí. Nový motor, který nabízí o 50 víc výkonu než základ, to není, nesrovnatelně lepší dynamiku si ale překvapivě bude možné dál užívat i v tom nejnáročnějším terénu.

Existuje pár aut, pro která mám slabost. Že mezi nimi figuruje Porsche 911 či Mazda RX-8, asi nepřekvapí, přítomnost Lady Niva by ale překvapit mohla. Případně by kvůli současným náladám ve společnosti mohla působit jako aktem velezrady. Off-roadová legenda ovšem za konflikt na Ukrajinu nemůže, stejně jako třeba taková Škoda Octavia nemá nic společného s nepokoji v Gaze. Ale to je snad rozumným lidem jasné.

Dál se tedy budeme zabývat jen onou Nivou, jejíž už tak nemalá, třebaže svérázná atraktivita s dneškem narůstá do hvězdných výšin. Ruský AvtoVAZ totiž konečně začal prodávat dlouho slibovanou verzi Sport, a to přesně v den, kdy před 48 lety sjel z montážních linek vůbec první sériový exemplář. Také v jeho případě byl přitom použit 1,6litrový motor, mezi minulostí a přítomností tedy najdeme hned několik „oslích můstků“. Původní jednotka nicméně produkovala jen 76 koní, s nimiž bylo možné dosáhnout maximálky 130 km/h.

V 80. letech se pak Niva dočkala nové jedna-sedmy, se kterou v nabídce zůstává dodnes. U verze Sport ovšem Rusové sáhli po motoru z Lady Granta Sport, u kterého navíc ještě přišli s odlišnou hřídelí a odlehčeným sáním a výfukem. Mimo to 1,6litrový agregát dostal také novou řídicí jednotku. Na všechna čtyři kola tak skrze zesílený pětistupňový manuál posílá 122 koní, tedy o 50 procent vyšší výkon, než jakým disponuje výchozí off-road. Sprint na stovku tak poklesnul na 11,8 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost narostla na 162 km/h.

Jízdní dynamika se tedy zlepšila nejen oproti roku 1977, ale také ve srovnání se současnou dosavadní nabídkou. O to překvapivější může být, že verze Sport má dokonce velkorysejší světlou výšku než základní Lada Niva, a sice 220 milimetrů místo 200 mm. Z velké části za tím ovšem stojí standardní 17palcová dvoubarevně lakovaná litá kola. Jejich velikost pak ostatně vedla i k další změně v motorovém prostoru, kde se u níže postavených verzí nachází rezervní kolo. To zde ale nenajdete, místo něj je třeba počítat pouze s lepící opravou sadou.

Samotný podvozek byl nicméně přepracován tak, aby odpovídal vyššímu výkonu. Dorazili tedy tlumiče s závodní charakteristikou, stejně jako zesílená zadní náprava. Vzadu pak ostatně nechybí ani stabilizátor či kotoučové brzdy, ty přední jsou pak dokonce chlazené. Lada přitom ponechala ve hře jak pohon 4x4, tak i redukci či uzamykatelný středový diferenciál. Niva Sport by tedy měla excelovat nejen na silnici, ale nadále také v náročnějším terénu, kde lze navíc díky standardní klimatizaci a vyhřívaným sedadlům čekat vyšší komfort.

Mimo to došlo uvnitř na příchod specifického černo-červeného čalounění, se kterým je spárován kůží obšitý volant. Zvenčí tu pak máme plastové nástavce blatníků, přídavná světla na předním nárazníku či ventilační otvor kapoty a střešní ližiny. Auto toho tedy nabízí opravdu hodně, cena 1 699 000 rublů, tedy asi 462 tisíc korun, je přitom pořád velmi lidová.

Dodejme, že AvtoVAZ bude zpočátku dostupnost tohoto provedení limitovat tím, že Nivu Sport nabídne pouze u dealerů v největších městech. Jakmile se ale novinka na montážních linkách zabydlí, měla by zamířit již do všech showroomů. Ty české to ale s ohledem na mezinárodní sankce pochopitelně nebudou.

Lada Niva s verzí Sport změnila i některé klíčové technické parametry v oblasti rozměrů. Grafika: AvtoVAZ



Prodává se v přepočtu od 462 tisíc korun, za které která páruje 122 koní s 220milimetrovou světlou výškou či třeba klimatizací a vyhřívanými sedadly uvnitř. Nezní to špatně. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

