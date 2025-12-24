Lada začala prodávat svá auta v jedné z nejnebezpečnějších zemí světa, i to je její náhrada za zakázané evropské trhy
Petr ProkopecKdyž už ruská automobilka nemůže vyvážet svá auta na západ, zkouší hledat nová odbytiště v těch částech světa, kde proti dovozu ruského zboží nic nenamítají. A zjevně nepohrdne ani velmi svéráznými alternativami.
Za posledních pár dekád došlo k propojení téměř celého světa způsobem, který v historii nemá obdoby. Není to na škodu, byla to cesta k vyšší efektivitě, jakkoli pro některé mohlo být zarážející zjistit, že i banální produkty z několika málo dílů vznikají za přispění firem z různých koutů světa.
Také kvůli tomu je ale těžké odříznout nějaký stát od zbytku světa. Jasně patrné je to už takřka čtyři roky v případě Ruska. To na sklonku února 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, po které přišly mezinárodní sankce. Ty měly Kremlu ekonomicky ublížit, což se do nějaké míry jistě i stalo, k žádné izolaci ani zničujícím dopadům ale nedošlo.
I dnes si tak Rusové mohou koupit třeba nová Audi, BMW nebo Porsche, jakkoli oficiálně tyto automobilky v zemi nic nenabízí - jejich odbyt v zemi aktuálně dokonce razantně roste. Stejně tak si pro změnu Češi mohou koupit novou Ladu Niva. Různé zboží tedy proudí oběma směry za pomoci dávno vybudovaných alternativních cest, jen je to zkrátka trochu komplikovanější, než tomu bylo před rokem 2022. Přesto obchod těmito kanály vázne, což pro změnu firmy nutí hledat nová odbytiště. A ani Rusové s tím nemají problém.
Státy, kterým jsou ruské aktivity na Ukrajině ukradené, je stále hodně. A právě tam se snaží firmy z největší země světa prosadit. AvtoVAZ, výrobce Lad, není výjimkou a prodejní a servisní síť začíná budovat i na dost svérázných místech.
Mezi taková patří i Jemen, který plat za jednu z nejnebezpečnějších zemí světa. Také tam už byl otevřen první showroom Lady, a to v hlavním městě Sana'a. Níže můžete vidět dost svérázný propagační klip automobilky, který se k tomuto kroku váže. Jak moc tam Lada bude úspěšná, je otázkou - Jemen je relativně chudou zemí, Lady jsou ale také relativně levná auta a místní pobočka bude nabízet všechny modely, které dnes ruská značka vyrábí.
Nejde ale jen o Jemen. V hledáčku Rusů se ocitly také Spojené arabské emiráty, kde si automobilka už dříve vybudovala zázemí. Do země nyní dorazila první várka aut, která budou zatím nabízena v jediném showroomu - v Dubaji na jedné z klíčových komunikací Sheikh Zayed Road. Bohatí šejkové si tedy snadno mohou koupit novou levnou hračku do písečných dun, spíš do ale budou obyčejní lidé, kterým mohou být tyto vozy sympatické svým poměrem hodnoty a ceny.
Plnohodnotný start prodejů je nicméně naplánován na příští rok, kdy nejspíše přibydou i další dealerství. „Dubaj je pro nás velmi slibná destinace. Nejde jen o centrum pro mezinárodní partnery, ale rovněž o výkladní skříň značky Lada na Středním východě. A také o potenciální platformu, která by umožnila vývoz na další trhy,“ uvedla automobilka v oficiálním prohlášení.
Skrze zmíněné země se navíc nové Lady mohou dostat i do dalších zemí vlastně i bez vazby na Rusko - Jemen asi nebude ten kanál, ale Dubaj?
První várka nových Lad už dorazila do Dubaje, mezi nová odbytiště patří také Jemen. Tam automobilka propaguje své aktivity s pomocí svérázného přiloženého spotu. Foto: AvtoVAZ
Zdroje: Avtopotoknews@Telegram, AvtoVAZ
