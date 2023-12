Lada začíná prodávat svůj nový sportovní kombík, vypadá až překvapivě dobře před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Auto jako takové má daleko k novince a situaci, v jaké se Lada nachází, asi nemusíme připomínat. Přesto dala dohromady zajímavě vyhlížející sportovní kombík s ne úplně marnou technikou, nyní ho posílá do prodeje.

Že se Lada po vypuknutí války na Ukrajině dostala do velmi nelichotivé situace, asi málokomu uniklo. Někteří ji možná nebudou litovat jako „cokoli ruského”, faktem ale, že automobilka za válku nemůže a evidentně o ní nikdo z firmy neměl nejmenší tušení, když těsně před jejím vypuknutím odhalila faceliftovanou Vestu. Ta využívala komponenty mateřského Renaultu, které byly Ladě záhy zapovězeny.

Z problémů se dostávala dlouho, neboť se musela osamostatnit a postupně najít jiné cesty k potřebným dílům, nakonec se ale zdá, že uspěla. Výroba klíčových modelů v poslední době opět jede, prodeje z ní znovu dělají jasnou ruskou jedničku a firma má i pomyšlení na to dostávat na trh zajímavé, relativně úzkoprofilové novinky. Jednou z nich je právě zmíněná Vesta v dříve neexistující verzi Sportline. Není to Sport a není to standard, je to něco jako lepší Monte Carlo od Škody (protože tu nejde jen o vizuální změny), výsledek je každopádně zajímavý, auto vypadá překvapivě dobře zvenčí i uvnitř.

V listopadu začal prodej tohoto vozu ve verzi sedan, přijít ale měl kombík Sportline SW. Právě ten nyní dorazil k prodejcům v prvních exemplářích, jak informuje kanál Avtopotok na Telegramu. Podle něj jsou sportovní kombíky expedovány k prodejcům v uzavřených kamionech jen po třech kusech, aby auta před velkolepým zahájením prodeje zůstala aspoň částečně utajena. V tuto chvíli mají být k dispozici pouze bílá černá provedení.

Připomeňme, že Vesta Sportline jako sedan vstoupila na trh v listopadu s motorem 1,6 16V posíleným o 12 kobyl na 116 koní celkem. Auto dále dostalo sportovní odpružení, nový bodykit, 17" litá kola s (relativně, asi ne na české poměry...) nízkoprofilovými pneu nebo sedadla s výraznějším bočním vedením. Auto montuje divize Lada Sport v menších sériích, takže opravdu nejde o úplnou tuctovku.

I když se auta začínají objevovat u dealerů, formální zahájení prodeje proběhne až v následujících týdnech. Ceny jsou tedy stále neznámé, čekejme ale startovní sumu okolo 2,3 milionu rublů. To by bylo asi 565 tisíc Kč - žádná láce, ale na dnešní i ruské poměry a vzhledem ke specifičnosti vozu ani žádná tragédie.

Lada Vesta Sportline alias SW už míří k prodejcům. Podle nás je to sympatické, i když ne až tak levné auto. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Avtopotok@Telegram, AvtoVAZ

Petr Miler

