Lada výrazně zlevnila novou Nivu, teď už stojí méně než nejlevnější auto v ČR

/ Foto: AvtoVAZ

Je na místě se ptát, jak moc si tahle Lada zaslouží označení „nová”, neboť ve skutečnosti je 22 let stará. Oproti původní Nivě vyráběné už 43 let je to ale nepochybně posun vpřed.

Když se řekne Lada Niva, snad nikdo si nepředstaví nic jiného než legendární ruský off-road, který se od roku 1977 vyrábí v prakticky nezměněné podobě dodnes. Jenže v posledních letech byste toto označení budete v portfoliu ruské značky hledali marně, tento vůz je nabízen pod obchodním označením 4x4. Důvodem je druhá generace, se kterou AvtoVAZ začal koketovat ještě dříve, než se rozpadl Sovětský svaz, původní plány však nakonec vzaly za své.

Rusové začali na novince pracovat na sklonku 80. let minulého století, přičemž předpokládali, že do prodeje ji pošlou ještě před příchodem nového milénia. Jenže poté se automobilka dostala do existenčních problémů a auto do výroby nikdy nedostala. Kvůli tomu došlo v roce 1998 na vytvoření společného podniku s koncernem General Motors, který získal práva nejen na výrobu nového modelu, ale zároveň také oprávnění užívat název Niva. Ruská klasika se tak od roku 2002 prodává pod označením 4x4, neříká ji tak ale prakticky nikdo.

Nová Niva nejprve stejně jako originální model disponovala 1,7litrovým benzinovým motorem, ten však doznal značné modernizace. Pod kapotou měl ovšem figurovat jen krátce, neboť v plánu bylo nasazení novější jedna-osmy od Opelu. Jenže ani na tento krok nakonec nedošlo a nakonec byl projekt zrušen. Stejně tak zamířily k ledu i plány týkající se zcela nové generace, která se jako koncept ukázala v roce 2014. Ona druhá generace Nivy se tak až do sklonku loňského roku vyráběla dál jako Chevrolet, právě tehdy koncern GM v rámci své restrukturalizace nabídl prodej celého podniku AvtoVAZu. A ten na převzetí kývl.

Stalo se tak, že práva na jméno Niva i model, který měl být novou Nivou před 22 léty, se vrátily do ruských rukou. Rusy ovšem nenapadlo nic lepšího, než vzít dosavadní Chevrolet Niva, vyměnit na něm logo a s minimálními faktickými změnami jej opět poslat do výroby jako... novou Ladu Niva. Přesně to se letos stalo, auta se už v létě objevila u dealerů, nedá se říci, že by se jim prodejně nedařilo a stejně tak se nedá říci, že by byla drahá - ceny začaly na v přepočtu 232 tisících Kč. Přesto se Rusové rozhodli vůz zlevnit.

Než dostaneme k novým cenám, sluší se dodat, že na autě se proměnou z Chevroletu na Ladu nezměnilo prakticky nic. Je tedy dále nabízeno výlučně s 80koňovým benzinovým motorem 1,7. Na stovkou tato Niva zrychlí za 19 sekund a rozjede se nejvýše na 140 km/h, jedinou volbou je i nadále pětistupňová manuální převodovka s redukcí.

O terénní schopnosti auta tedy není nutné mít obavy, nakonec v případě zájmu je krom základního provedení k dispozici i verze Off-road se šnorchlem, 16palcovými litými koly s grafitovým povrchem a tzv. „černým paketem“. Za tím však nečekejte doplňky lakované třeba lesklou černí, nýbrž nárazníky, boční prahy, lemy blatníků a kryt rezervního kola z nelakovaného černého plastu. Standardní výbavu zde doplňuje i tažné zařízení.

Základní verze si ale říká Classic, má kupříkladu 1 airbag, ABS, palubní počítač, 12V zásuvku, posilovač řízení, přední okna v elektrice nebo přípravu na rádio. Žádná „plná palba”, její základní cena ale klesla na neskutečných 664 200 rublů, tedy asi 191 tisíc Kč. To znamená, že i tato relativně (relativně!) moderní a přitom schopná Niva je citelně levnější než úplně nejlevnější auto prodávané v Česku.

Výše lze jít s provedením Comfort, které přidá třeba klimatizaci nebo centrální zamykání a stojí 709 200 rublů (205 tisíc Kč), to je o 40 tisíc (tedy skoro 20 %) méně než dříve. A konečně špičku představuje verze Luxe za 783 200 tisíc rublů (226 tisíc Kč) zlevněná o 50 tisíc Kč, s níž dostanete třeba i víc airbagů, alarm, zrcátko ve sluneční cloně, multimediální systém nebo zadní parkovací kameru.

Ceny jsou tedy skutečně velmi lidové, za jakýkoli lak krom bílého se připlácí 6 000 rublů (1 700 Kč), za variantu Off-road pak (jen ve verzích Comfort a Luxe) připlatíte 9 000 rublů (2 600 Kč). Při těchto cenách se nedivíme, že Rusové i s tímto autem stále více rozbijí bank a v říjnu zaznamenali nejlepší prodejní měsíc za 6 let.

Nová Lada Niva je skutečně druhou generací ruského off-roadu, ovšem tou, která se už dvě dekády prodávala jako Chevrolet Niva. Teď je konečně Ladou, a to stále více i cenami. Foto: AvtoVAZ



Auto je krom základního provedení k dispozici i ve verzi off-road, příplatek za ní je minimální stejně jako cokoli. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

