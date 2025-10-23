Lamborghini bojuje o svou reputaci novou zárukou, ve výsledku ale nabízí míň než Kia
Petr ProkopecItalská auta neproslula zrovna kvalitou a spolehlivostí. Je tedy otázkou, jak moc lze vnímat zrovna současná Lamba jako italské vozy, automobilka ale zjevně cítí obavy publika z nové hybridní techniky, a tak o svou reputaci bojuje novou zárukou. Ta ale není tak úplně v ceně.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Italská auta neproslula zrovna kvalitou a spolehlivostí. Je tedy otázkou, jak moc lze vnímat zrovna současná Lamba jako italské vozy, automobilka ale zjevně cítí obavy publika z nové hybridní techniky, a tak o svou reputaci bojuje novou zárukou. Ta ale není tak úplně v ceně.
Zacházení se supersportovními auty se v posledních dekádách citelně změnilo. Nebudeme tvrdit, že se s těmito vozy někdy bůhvíjak jezdilo, přece jen ale bylo obvyklé s nimi alespoň nějak pravidelně jezdit. Dnes je obvyklejší s nimi nejezdit skoro vůbec, investovat do nich a sbírat je jako umělecké předměty, kterými svým způsobem jsou.
Souběžně s tím se začaly až do absurdních sfér posouvat jejich výkony, díky čemuž dnes není problém pořídit auto i s víc jak tisícovkou koní. Objemy pohonných jednotek se ale oproti tomu začaly snižovat, stejně jako počet válců, pohony se také začaly stávat komplikovanějšími kvůli nasazení hybridní techniky. A něco takového s sebou nevyhnutelně přineslo obavy ze spolehlivosti a trvanlivosti, zvlášť v kombinaci s nahodilým využitím a snaze vyhnout se nenadálým nákladům.
Proti těmto obavám se aktuálně rozhodlo bojovat Lamborghini, které prodloužilo tovární záruky. Pokud byste ale čekali něco zázračného, zase taková sláva to není. Aktuálně jsou tedy Temerario, Revuelto a Urus spojeny se standardní pětiletou záruční dobou, v případě baterií hybridních variant (což jsou dnes všechny modely) platí osm let. To je ale u baterií standard, obecná záruka pak bledne vedle 7 let tuctové Kie
Pokud by pět let zákazníkům nestačilo, mohou zvolit program Selezione Warranty Extension, která počítá s až 10letou tovární garancí podobně jako Porsche u svého programu Approved - tam je možných až 14 let. Ale není to zadarmo, stojí to desítky tisíc ročně v závislosti na konkrétním modelu. Na kolik takové prodloužení záruky přijde u Lamba, zatím nebylo upřesněno, nedivili bychom se ale sumě přesahující 100 tisíc za rok.
Jen u toho však Italové nehodlají zůstat, jejich další program Polo Storico je zaměřen na údržbu a případnou renovaci historických modelů. „Poprodejní péče Lamborghini vyzdvihuje holistický přístup k zákazníkovi. Chceme zajistit, že každý vůz si zachová své původní kvality a výkon, což nejen zabezpečí, ale ještě navýší jeho hodnotu,“ uvedl k programu Giuliano Cassataro, šéf péče o klientelu. A dodal, že Italové se snaží, aby ani vozy jako Miura nezmizely ze silnic. Byť zrovna to se díky jejich stále vyšší hodnotě nevyhnutelně děje, jen trochu jinak, než to myslí zástupce Lamba.
Italská automobilka zjevně cítí obavy zákazníků z trvanlivosti nové hybridní techniky, která je nyní vlastní už úplně všem modelům, nejmenší Temerario nevyjímaje. Proto se rozhodla bojovat za svou reputaci prodloužením záruční lhůty až na 10 let. Foto: Lamborghini
Mimo to v rámci programu Polo Storico hodlá udržet historické modely v garážích, pardon na silnici navěky. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
