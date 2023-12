Lamborghini dál odmítá elektromobily. „Nenabízí konzistentní výkon, nesplňují požadavky zákazníků,” říká šéf před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

V podstatě nejde o nic jiného než uvedení základních faktů, která stanovují technickou a obchodní hranici použitelnosti elektrického pohonu. Bavit se dnes o nich je ale pro mnohé hřích, Francesco Scardaoni tedy asi zhřešil.

Můžeme to zopakovat tisíckrát, někteří to ale stejně odmítají slyšet. Nemáme žádný problém s elektrickými auty jako takovými, pouze důrazně upozorňujeme na to, že kvůli svým technickým a ekonomickým limitům nejsou vhodná pro všechna myslitelná využití automobilu, zdaleka ne. To je celé. Stačí se na věc podívat rozumně, říci si, že tyto vozy jsou vhodné pro to a nevhodné pro ono a dát jim ospravedlnitelnou roli v jakémsi mixu řešení osobní i jiné mobility. A žádná debata se rázem nevede.

Ne, někteří se prostě vzhlédli v tom, že elektromobil je ideálním řešením pro všechny a všechno. A místo toho, aby se za toto své přesvědčení prali otevřenou diskuzí, jdou po každém, který si dovolí říkat něco jiného vším myslitelným od nálepkování a jiného očerňování až po snahu o devastaci jeho osobního či pracovního života. Proč to asi dělají? Že by neměli argumenty, kterými by výše zmíněné dokázali zvrátit? Obecně vzato nikdy neexistuje jedno ideální technické řešení pro zabezpečení čehokoli. A elektromobily to v případě dopravy teprve nejsou.

V tomto prostředí není divu, že si i málokdo ze zástupců významných automobilek dovolí proti současné mašinérii vystoupit, ať už si myslí cokoli. Také on by tím riskoval. O to více je třeba ocenit každého, kdo to přece jen dělá, kdo nemá problém vytáhnout fakta místo dogmat a připomenout, že elektromobily nejsou tou zázračnou stříbrnou kulkou, která všechno zachrání.

Jedním z takových je Francesco Scardaoni, šéf Lamborghini pro Asijsko-pacifický region, který byl při příležitosti uvedení nového hybridního modelu Revuelto na australský trh tázán, kdy italská automobilka přejde na elektrický pohon. Ta ale v tuto chvíli něco takového dál odmítá. A má pro to ryze racionální důvody.

Přechod na elektromobily nepřijde, dokud tato auta budou vyžadovat kompromisy v oblasti „jízdních vlastností a konzistence dodávek výkonu”. Problémem jsou pochopitelně baterie, které jsou jednak příliš těžké, současně ale mnoho nevydrží ani z hlediska kapacity, ani z hlediska schopnosti pohon soustavně zásobovat dostatečným množstvím energie. To už jsme viděli mnohokrát.

„Pokud teď vytáhnete čistě elektrické auto na okruh, jeho výkon není konzistentní, což znamená, že absolvujete dvě tři kola a auto se buď přehřeje, nebo začne ztrácet výkon,” řekl Scardaoni. „To je důvod, proč stále nechceme u sportovních aut používat čistě elektrický pohon. Nesplňuje to požadavky našich zákazníků a Lamborghini jako společnost naslouchá tomu, co si zákazníci přejí,” uvedl dále.

Jak prosté, milý Watsone, chce se říci. Je to pořád to samé - elektromobily mají své technické limity i limity z hlediska schopnosti oslovovat podstatnou část klientely. Za takové situace přece nemůže nikdo soudný říci, že za pár let nebude prodávat nic jiného. Mnozí to ale přesto dělají a zdá se, že se musíte jmenovat něco jako František a dělat na vysokém postu u významné automobilky, abyste byli schopni to prohlásit. Prakticky to samé těsně před Francescem Scardaonim prohlásil Franciscus van Meel z BMW M.

Pokud Lamborghini nabídne nějaké elektrické auto, nebude to sporťák, ale něco jako SUV, prostě cestovní auto ve stylu konceptu Lanzador níže, navíc nejdřív za 5 let. Tam se elektrický pohon uplatnit může, pro tradičně střižené modely ale v tuto chvíli zjevně neexistuje schůdná technická cesta, kterou by se firma mohla vydat. A tak si počká, podle Scardaoni nechce být první, kdo nabídne elektrická auta, ale „chce být nejlepší”. Něčeho takového se současnými limity elektrického pohonu nejde dosáhnout.

Na elektrické sporťáky Lamborghini zapomeňte, automobilka je dál odmítá kvůli jejich nedostatkům technického i ekonomického ražení. Pokud nějaké elektrické Lambo dorazí, bude to sériové provedení SUV-GT Lanzador, které firma ukázala letos. Foto: Lamborghini

Zdroj: Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.