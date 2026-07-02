Lamborghini dál zabíjí svou dojnou krávu otylostí. I když má nový vrchol navíc 144 koní, pořád nepřekoná mnohem slabšího předchůdce
Petr ProkopecNová vrcholná varianta se pokouší zaujmout extrémním výkonem, ani tím ale nedokáže zastřít šílenou nadváhu, ke které přišla. Víc jak tři metráky hmotnosti navíc tohle auto spolehlivě zabíjí.
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Lamborghini dál zabíjí svou dojnou krávu otylostí. I když má nový vrchol navíc 144 koní, pořád nepřekoná mnohem slabšího předchůdce
včera | Petr Prokopec
Nová vrcholná varianta se pokouší zaujmout extrémním výkonem, ani tím ale nedokáže zastřít šílenou nadváhu, ke které přišla. Víc jak tři metráky hmotnosti navíc tohle auto spolehlivě zabíjí.
Zkuste se podstavit pod shody a následně si vyběhnout se stopkami v ruce. Poté sejděte zpět dolů, dejte si na záda batoh plný kamení a zkuste to znovu. Je víc než jisté, že váš čas bude daleko horší, neboť se zkrátka musíte vláčet s kily navíc. Dá se to samozřejmě vyřešit tím, že si dáte nějaký stimulant, který krátkodobě vaši výkonnost zvýší. Klidně tak při druhém pokusu můžete být i s kameny na zádech rychlejší. Jenže čím více se budete spoléhat na nějaký ten doping, tím větší účty bude vaše tělo za pár let skládat.
Není to žádná raketová věda a uplatnit ji lze i na svět aut. Většina výrobců má ovšem pocit, že se mu do rukou dostal kouzelný proutek, s jehož pomocí dokáže popřít fyzikální zákony. Jenže reálně se o žádném posunu vpřed hovořit nedá, spíš tu máme dramatické skoky vzad, které pocítí především zákazníci. Čím více kil totiž jejich auto má, tím horší je to pro podvozek, pneumatiky, brzdy a vlastně i pro spotřebu či dynamiku. A ve finále tedy i pro peněženku.
Posvítit si tak můžeme na nové Lamborghini Urus SE Performante, které je vůbec nejvýkonnější verzí tohoto SUV, jaké automobilka poslala do prodeje. Čtyřlitrový osmiválec totiž v kombinaci s elektromotorem, který je součástí automatické převodovky, produkuje 812 koní, tedy o 12 víc než u standardního provedení. Točivý moment pak narostl o 50 Nm na rovných 1 000 Nm. O dramatický posun tedy sice nejde ani v jednom případě, ovšem i tak málo stačilo na uchvácení titulu.
Provedení Performante díky tomu zvládá zrychlit na stovku za 3,3 sekundy, zatímco dvoustovky dosahuje po 10,8 sekundách a jeho nejvyšší rychlost činí 312 km/h. Ve srovnání s výchozí verzí Urus SE se tak zlepšilo o jednu a čtyři desetiny, maximálka však zůstala stejná. Přičemž kromě vyššího výkonu se na zlepšení dynamiky projevil také úbytek hmotnosti o 32 kg, z čehož 10 kilo připadá na titanový výfuk a zbytek na hojnější využití karbonových vláken.
Jenže Lamborghini už Urus Performante jednou představilo. Verze z roku 2022 disponovala výlučně čtyřlitrovým osmiválcem, přičemž jeho výkon tehdy činil „jen” 666 koní. Oproti základu šlo o posun o 16 kobyl, přičemž točivý moment 850 Nm zůstal nezměněn. Hmotnost však klesla o 47 kilogramů, pročež čistě spalovací Performante zvládlo stovku za 3,3 sekundy. Tedy stejně rychle jako novinka výkonnější o 146 koní. Ta je totiž zároveň také o šílených 323 kg těžší.
Plug-in hybridní Urus SE Performante tak má na kontě 2 473 kilo, což je opravdu absurdní číslo. Je pak sice hezké, že jde o hmotnost s veškerými náplněmi, ovšem jakmile přihodíte ještě posádku a zavazadla, jste na víc než 2,8 tuny jako nic. Něco takového se zákonitě projeví na všech komponentech, přičemž je jedno, že Lamborghini rozšířilo kvůli vyšší stabilitě rozchod kol o 16 milimetrů a zredukovalo náklony karoserie o 55 procent (a vibrace o 25 procent).
Bez nabitých baterií, které zůstaly u kapacity 25,9 kWh, novinka nemůže počítat se 192 kobylami dodávanými elektromotorem. Zůstává jí tak jen 620koňový osmiválec, tedy mnohem méně výkonná verze čtyřlitrové jednotky, než jakou používal původní Urus Performante, který byl ovšem o čtyři průměrné dospělé, tedy o celou posádku, lehčí. Reálně jsme tedy nedostali nový vrchol, jak značka tvrdí, nýbrž vůz, který se k němu jen občas blíží a nikdy jej samostatně nedosahuje.
Na vrcholnou dojnou krávu značky (Lamborghini dnes už skoro nic jiného neprodává) je to dost nepřesvědčivá nabídka, Italové jako by ji zkoušeli vykrmit až k prasknutí.
Urus SE Performante má sice na kontě 812 koní, ty si ovšem musí poradit s 2 473 kilogramy. Je o 323 kilo těžší než někdejší nehybridní Performante, ani 144 koní navíc ho tedy nečiní rychlejším. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
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