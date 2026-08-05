Lamborghini dalo modernímu supersportu styl ikony 60. let a od lidí schytává takovou bídu, že na to hned tak nezapomene
Petr ProkopecAutomobilka přitom už jednou poznala, že při pokusech spojit současnost s minulostí musí být velmi obezřetná, napodruhé ale paradoxně přišla s něčím ještě problematičtějším. S odkazem auta, které změnilo svět, prostě nejde zacházet tímto způsobem.
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Lamborghini dalo modernímu supersportu styl ikony 60. let a od lidí schytává takovou bídu, že na to hned tak nezapomene
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Automobilka přitom už jednou poznala, že při pokusech spojit současnost s minulostí musí být velmi obezřetná, napodruhé ale paradoxně přišla s něčím ještě problematičtějším. S odkazem auta, které změnilo svět, prostě nejde zacházet tímto způsobem.
V průběhu roku 1965 začali hlavní technici automobilky Lamborghini ve volném čase pracovat na prototypu auta, který později vstoupil ve známost jako P400. Jejich cílem byl vůz, se kterým by majitelé ráno přijeli po vlastní ose na okruh, po poledni vyhráli závod a na večeři již byli zpátky doma. Doufali přitom, že takové auto nebude příliš drahé a nebude příliš vybočovat z tehdejšího zaměření automobilky, která se zaměřovala na vozy kategorie Gran Turismo. Právě to nejspíš rozhodlo, načež dal Ferruccio Lamborghini týmu zelenou.
V roce 1966 tak automobilka změnila svět, neboť na autosalonu v Ženevě představila kupé Miura, které se stalo prvním silničním supersportem s motorem uprostřed v celé historii. Vůz dostal do vínku dvanáctiválec z cestovního modelu 400 GT, jeho výkon však narostl z 320 na 350 koní. Hmotnost ale naopak klesla z 1 472 na 1 292 kg. Především tu ale byla působivá klínovitá karoserie, o kterou se nezasadil nikdo menší než tehdy začínající Marcello Gandini (bylo mu teprve 28 let) pracující ještě pro studio Bertone. Miura se tak dočkala obrovského potlesku a značku doslova „udělala“.
Italové se nyní na tuto legendu zavzpomínat, a proto příští víkend v Monterey odhalí novou limitovanou edici Revuelto Miura 60 Homage. Budete se ale muset opravdu hodně snažit, abyste jakékoli spojení s prvním dvanáctiválcovým supersportem světa viděli, tedy pokud si odmyslíme nepříliš povedené AI „fotky”, kterými oba vozy společně prezentuje v počtu asi 3 000 kusů.
Automobilka totiž karoserii ponechala ve zcela standardním stavu a z archivu pouze vytáhla původní paletu devíti barev, které lze spojit s kontrastně lakovanou spodní částí karoserie a zlatými či titanovými koly. Když se nicméně koukáme na ony pseudofotky, dokážeme Miuru vzdáleně vidět snad jen v červené barvě. U takového modrého, zeleného či žlutého kousku lze jen konstatovat, že zakázková divize Ad Personam byla evidentně oslovena zákazníky s vkusem, nikoli že tu máme poctu jednomu z nejikoničtějších aut historie. Což nejspíše nespraví ani sedadla, jejichž čalounění má připomenout vzor použitý u originálu. Na odhalení interiéru si ale budeme muset ještě chvíli počkat.
Vůz se tak dočkal na poměry Lamborghini neuvěřitelně nevraživého přijetí, kdy lidé zejména na sociálních sítích zasypali automobilku bouří negativních reakcí. Každý samozřejmě chápe, co je to „homage”, je to jen pocta, ne nová Miura, i ona pocta by ale měla mít úroveň. Tohle vypadá jen na docela laciný pokus vylákat z lidí trochu objednávek a peněz navíc za trochu jinak lakovaná auta, to opravdu moc netěší. Tušíme, že na tuhle reakci publika automobilka hned tak nezapomene, snad si ji vezme k srdci.
V tomto kontextu je třeba si připomenout poctu modelu Countach, s níž Lamborghini přišlo v roce 2021. Tehdy přitom bylo štědřejší, neboť kupé vycházejícímu z modelu Aventador dodalo aspoň unikátní karoserii. Pod tu pak zamířil hybridní pohon z jiné edice Sián FKP 37. Ani tehdy publikum nebylo nadšeno, všech 112 exemplářů ale mělo majitele do týdne po premiéře. U stávající 99kusové „lakýrky“ to ale nejspíš zabere o něco déle, především ale nebude výsledkem nic, na co by svět léta vzpomínal.
Stačilo přitom málo, třeba výdechy v přední kapotě či specifický design litých kol, a rázem by se na poctu Miuře dalo koukat v daleko lepším světle. Takhle zde ovšem máme jen zjevnou snahu vyinkasovat více za v podstatě totéž, co dostanete i za méně. Italové ji navíc ještě dodávají trochu nepříjemný nádech, kdy stávající obtloustlé Revuelto vystavují vedle atletického originálu. Tohle se nepovedlo.
Lamborghini Revuelto Miura 60 Homage je příliš zjevnou snahou Italů vyždímat něco víc ze své minulosti. A lidé to neberou. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
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