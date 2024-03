Lamborghini dalo po dekádách sbohem svému ikonickému logu, náhrada je nenápaditá a laciná před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Tuto změnu je obtížné vnímat jinak než jako totální selhání a naprostou ignoraci specifičnosti značky. Co s obtížemi tolerujete u VW a stěží akceptujete u Audi, je u Lamborghini kompletně nevhodnou aplikací.

Někteří tuto změnu bagatelizují s tím, že je těžké rozeznat, co je vlastně jinak. Pokud máte tendenci zařadit se mezi takové, podívejte se znovu - Lamborghini vzalo své ikonické, už přes 20 let nedotčené logo a zbavilo jej barev a plastičnosti. Vydalo se tak cestou jakéhosi minimalismu, který je poslední dobou tomuto oboru vlastní. Ale jaký smysl dává u značky, pro níž jdou dodnes typická křiklavá, ostře řezaná a poutavá superauta? To není řečnická otázka, odpověď se nabízí sama: Absolutně žádný.

Některé značky chtějí tímto posunem hlásat jakousi střídmost, což lze přijmout u VW a s problémy překousnout u Audi. V prvním případě (a podobně třeba u Opelu) to i dává nějaký smysl, neboť jde o výrobce tuctových aut, už u Audi je to ale kontroverzní volba - někteří si kupují vozy se čtyřmi kruhy proto, aby dali najevo svou životní úroveň, jiní raději splynou s davem. Pro ty první jistě není potěšující, když jejich image-dotvářející vůz vypadá jako škodovka s nálepkou od pumpy. U Lamborghini ale ani takové dilema prakticky neexistuje.

Copak si někdo kupuje Lambo, aby nedával na odiv své bohatství? Někteří se možná najdou, ale Lamborghini není typickou „řidičskou” značkou a rozhodně nejde o výrobce aut pro běžné ježdění. Jsou to designově dráždivé, svými typickými barvami až křiklavé automobily, kterým plastické logo ve zlato-černém provedení prostě přistane podobně jako tepláky od Gucciho za 100 tisíc. Plochá černohnědá nebo černobílá alternativa je zoufale nenápaditou a lacině působící náhradou.

Nechápeme to a nedivíme se, že první reakce na tuto novinku jsou téměř bezvýhradně negativní. Někdo z vedení firmy musel ztratit soudnost, když akceptoval nabídku takového řešení od jistě dobře placené agentury, která se vytvářením firemních identit zabývá. Cesty zpět ale podle všeho není - nové logo je už teď vlastní novým firemním tištěním materiálům i digitálním prezentacím. A přistát má na příštím novém modelu značky, zřejmě nástupci Huracánu.

Dodejme, že podle informací automobilky se skutečně jedná o první redesign loga za více než dvě dekády a cílem společnosti je prostřednictvím nových identifikačních znaků „lépe ztělesňovat své odvážné, nečekané a autentické hodnoty” a je součástí projektu zvaného Direzione Cor Tauri, který „upřednostňuje udržitelnost a dekarbonizaci”. Vidíte, tak je nové logo asi „udržitelné a dekarbonizované”, to by nás nenapadlo...

Nové logo Lamba v různých podobách na první pohled nemusí působit až tak odlišně, dokud... Foto: Lamborghini



...si jej nesrovnáte s tím dosavadním. Schválně, které vám přijde adekvátnější? Foto: Lamborghini



Nově pojatý znak už se objevil na všech myslitelných firemních materiálech. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Miler

