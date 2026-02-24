Lamborghini definitivně odpískalo svůj první elektromobil. „Zájem o něj je skoro nulový,” říká šéf
Petr MilerItalům trvalo roky, než pochopili to, co komukoli soudnému bylo jasné během pár sekund. Ale pořád je lepší udělat správnou věc pozdě než později. Tak teď ještě vypráskat z nabídky stejně zbytečné hybridy, také o ně je zájem skoro nulový, akorát tolik nevadí.
„Tak nám zabili Lanzadora,” chce se říci po vzoru paní Müllerové k nejnovějšímu dění v italském regionu Emilia-Romagna. Jedna z tamních průmyslových ikon, automobilka Lamborghini sídlící v docela zapadlém městečku Sant'Agata Bolognese, totiž konečně našla odvahu, aby od počátku nesmyslnou snahu elektrifikovat i své portfolio modelů definitivně odpískala a vrátila se aspoň o krok zpět na cestě do zapomnění.
Koncept Lanzador, který se světu ukázal v roce 2023, toho byl symbolem. Elektrické SUV, které jistě mělo sdílet základy s obdobnými modely Porsche, Bentley a Audi podobně jako spalovací Urus, přišlo se zpočátku neochvějným cílem vstoupit do prodeje v roce 2028. Považovali jsme to od počátku za absurdní a bláhové, na elektrické Lamborghini nikdo nikdy nebyl zvědavý a se současnými technickými limity takové auto nedává ani žádný jiný smysl, ale víte, jak to v posledních letech chodí v automobilovém průmyslu. Ať přijdete se zárodkem sebevětší pitomosti s elektrickým pohonem, je sakra těžké jej zabít, i když neexistuje jediný racionální aspekt, který by vám to rozmlouval.
Také u Lamba na to tedy museli jít postupně. Automobilka prý až po odhalení konceptu podle svých slov začala chápat, že se její zákazníci budou zdráhat takové auto koupit, o rok později tak premiéru sériového provedení odložila na rok 2029. V roce 2025 už odmítala uvádět konkrétní termín příchodu a mluvila o možném hybridním provedení, nyní oznámila, že projekt prvního elektrického modelu byl definitivně zrušen.
Generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann to oznámil v rozhovoru pro Sunday Times, ve kterém celkem bez okolků uvedl, že přiznal, že Lanzador vyvolal mezi potenciálními kupci „skoro nulový” zájem a cílová skupina pro takový vůz prakticky neexistuje. Lidem zjevně chybí projevy spalovacího motoru, pokud mají investovat miliony do auta pro radost. „Elektromobily... se potýkají s navozením tohoto specifického emocionálního spojení,” řekl dále šéf Lamba.
Winkelmann jako by se trochu červenal, když připustil, že Lamborghini skutečně potřebovalo víc než rok, aby se se rozhodlo, že tohle auto ve výrobě nemá co dělat. Konečná volba pro „nic” prý padla už na konci loňského roku po rozsáhlých interních debatách a schůzkách se zákazníky a dealery. Dnes označuje další potýkání se s elektromobily za „drahý koníček”, neboť vyžadují enormní investice, skýtají ale minimální možnosti návratnosti.
„Výrazné investice do vývoje elektromobilů, když trh a zákaznická základna nejsou připraveny, by byly drahým koníčkem a projevem finanční nezodpovědnosti k akcionářům, zákazníkům, našim zaměstnancům a jejich rodinám,” řekl diplomaticky Winkelmann. Protože je ale tato značka v područí Audi, které je zelené až na půdu a ztratilo snad veškerý smysl pro technickou realitu, je to maximum, co hodlá udělat. Lanzador nebo něco v tom duchu tedy patrně dorazí jako dobíjecí hybrid, stejně jako ostatní modely značky.
Automobilka si tak prožila stále stejné procitnutí z něčeho, co se nebojíme nazvat elektrickou lží. Copak už jsme zapomněli, že prakticky žádná přirozená poptávka po těchto autech nikdy neexistovala? Tyto vozy nepřišly jako reakce na přání zákazníků, nepřišly ani jako reakce na proběhnuvší technický vývoj, přišly jako ryzí ideologická „tlačenka”, kolem níž se iluze poptávka a technického smyslu začala stavět. Málokdo z průmyslu si to pořád dovolí říci, i když výjimky už existují.
Zdánlivým paradoxem je, že taková „tlačenka” se snáz přetváří v sériové produkty v mainstreamovém segmentu, kde je moc koncového zákazníka nad nabídkou skutečně paradoxně malá. O spoustě nákupů rozhodují firmy, které vozy pořizují pro své zaměstnance, leasignovky, které si ve velkém objednávají vozy pro své „operáky” apod. Samozřejmě se i tam nezájem projeví, ale ne tak rychle a tak krystalicky jako v segmentu výjimečných vozů, které si prakticky bez výjimky kupují jejich koncoví uživatelé. A ti to neudělají, pokud z toho nebudou mít pocit, po kterém touží.
Proto jsme v prvé řadě slyšeli slova o nezájmu o hypersport Rimacu, nulovém zájmu o elektrické Ferrari nebo nule lidí stojících o elektrické Pagani. A teď slyšíme skoro nulovém zájmu o elektrické Lamborghini, jaké překvapení. Stejný je i všude jinde, elektrický pohon aut ve své současné podobě není optimálním řešením téměř pro nikoho a dříve nebo později na to přijdou všichni.
Stephane Winkelmann bude jistě za své rozhodnutí a svou otevřenost skeptiky veleben, my se přes pochopení toho, že s podobnými dogmaty se nebojuje snadno, spíš musíme ptát, co dělal nejen celé ty tři roky, než Lanzador zrušil, ale ještě několik let před tím, kdy jej automobilka chystala. Však se za tu dobu stalo nebo změnilo? Nestalo se nic, nezměnilo se nic, takové auto nedávalo technický ani obchodní smysl nikdy. Stejné je to i s hybridním pohonem existujících modelů, je to velmi podobný příběh, velmi podobný nesmysl. Jen svou povahou není za hranicí, kdy by jej zákazníci odmítli tak jako elektromobil.
Snad se jednou dočkáme procitnutí i v této rovině, v rukou to tady mají opět zákazníci. A snad je ani nemusíme ponoukat, aby své preference dali najevo - dvoutunové hybridní absurdity se dříve nebo později zdiskreditují samy...
Na elektrické sporťáky Lamborghini zapomeňte, automobilka je konečně otevřené odpískala. Pochopitelně dodává, že situace se může změnit, musela by se ale odehrát spousta převratných věcí najednou, aby situace byla jiná. Foto: Lamborghini
Zdroj: The Sunday Times
