Lamborghini dokonalo obrat o 180 stupňů. Teď se kaje a slibuje, že motory V12 ponechá v prodeji i dlouho po roce 2030
Petr ProkopecHybridy zítra, plug-in hybridy pozítří, elektromobily příští týden a jen elektrická auta další měsíc, takový byl přibližně plán italské automobilky s její nabídkou do budoucna. Během jednoho roku se rozpadl na prach. A teď Italové říkají, že se nevzdají ani motorů V12.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Hybridy zítra, plug-in hybridy pozítří, elektromobily příští týden a jen elektrická auta další měsíc, takový byl přibližně plán italské automobilky s její nabídkou do budoucna. Během jednoho roku se rozpadl na prach. A teď Italové říkají, že se nevzdají ani motorů V12.
Za pár dní bude Volkswagen slavit jedno smutné výročí, od propálení skandálu Dieselgate v září uplyne rovná dekáda. Během ní to s Němci šlo nejprve od desíti k pěti. A protože jsou nepoučitelní, zkouší teď dojít od pěti k nule. Ve snaze očistit se totiž vsadili na elektrický pohon, ovšem ve stylu „ideologie nad zdravý rozum“. Funkčnost, kvalita či plnění přání klientů tak ustoupilo do pozadí a náklady na vnucování průměrných elektromobilů táhnou ke dnu i zbytek nabídky. Není tak vlastně divu, že VW musí propouštět a zavírat továrny.
„Zeleným šílenstvím“ navíc ústředí ve Wolfsburgu nakazilo i vedení všech dceřiných značek, poměrně rychle a plošně tak na elektromobilitu chtělo přepřáhnout nejen Audi či tuctové dceřinky typu Škody, ale i Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche. Poslední zmíněná značka se v této misi dostala asi nejdál, a právě proto nyní trpí nejvíc. Britové se pak dostali „pouze“ k zaříznutí čistě benzinových motorů, což jim na zhoršení obchodních výsledků stačilo, a proto nyní zoufale hledají způsob, jak zase znovu začít nabízet to, co zákazníky skutečně chtějí.
U Bugatti obrat k horšímu naštěstí zastavil Mate Rimac, i když zrovna od něj vedení VW daleko více očekávalo, že bude z posunu elektrickým směrem nadšený. Jenže Rimac i díky nezájmu o vlastní Neveru jasně viděl, že bohatá klientela bateriovým supersportům příliš neholduje. Což si zjevně uvědomil také Stephan Winkelmann, šéf Lamborghini, které mělo přechod na elektřinu nalajnovaný též jasně. A proto i on ještě stihnul včas zatáhnout za ruční brzdu a mimo jiné oznámil, že hybridní technika je prozatím hranice, za kterou Italové v nejbližší době nezajdou.
Ještě dál nyní zašel šéf produktové linie modelu Revuelto Matteo Ortenzi v rozhovoru pro Motor1. Podle něj dvanáctiválec pohánějící toto kupé nakonec zůstane ve výrobě déle, než se původně předpokládalo. „Současné vyhlídky jsou pro nás vzdálenější, než je rok 2030,“ uvedl s tím, že pro Revuelto je 6,5litrová atmosférická jednotka součástí charakteru auta a DNA značky. „Líbí se nám odezva tohoto motoru, je to pro nás jistá vizitka, tudíž rozhodně netoužíme po změně,“ dodal Ortenzi dále.
Zároveň potvrdil, že klíčová pro takové záměry byla hybridizace této jednotky, podobně jako je tomu u menšího osmiválce, který pohání Temerario. „To nám umožnilo, abychom vyhověli legislativním požadavkům, zvláště pokud jde o emise. Bez této technologie bychom s dodržením standardů měli problémy,“ upřesnil Ortenzi s tím, že problémem pro výrobce jsou různé legislativní požadavky na různých trzích. Lambo je přitom musí plnit všechny naráz jedním řešením.
Hybridizace je pro takový účel ale zjevně dostačující, zvlášť poté, co přišla emisní úleva ve Spojených státech. Na nevyzpytatelnost politiků přitom poukazujeme od chvíle, co VW začal elektromobilitu vychvalovat od rána do večera. Neudělal tak totiž pro ochranu životního prostředí, ani na popud zákazníků, nýbrž jen proto, aby se očistil v očích zákonodárců. Pokud ale poté jsou odpůrci spalovacího pohonu nahrazeni jejich milovníky, Němci rázem nemají co nabídnout.
Revuelto sice kvůli hybridnímu pohonu pořádně ztěžklo, na druhou stranu však Italové díky tomuto kroku mohli udržet dvanáctiválec v prodeji. A nechtějí na tom nic měnit, k dispozici bude i po roce 2030. Ani Lamborghini to s přechodem na elektrická auta moc daleko nedotáhlo. Foto: Lamborghini
Zdroj: Motor1
