Lamborghini konečně vzalo hybridní pohon Temeraria a nacpalo ho do koše, hmotnost auta klesla o několik metráků

Spása pro tohle technicky rozpačité auto byla zjevně od začátku na dosah víc, než si kdokoli myslel. Problém je jen v tom, že nejde o novou silniční verzi, která by byla skutečnou alternativou k dnes prodávanému hybridu.

Už z našeho prvního představení nového Lamborghini Temerario jste asi pochopili, že italská automobilka od nás letos v únoru nemohla očekávat žádné dojemné valentýnky. Že tento vůz neohromil designově, není až tak důležité, technicky ale zkrátka neměl být takovým kompromisem. Že se Lamborghini s koncem Huracánu zbavilo dnes téměř unikátního motoru V10 a vyměnilo jej za osmiválcové biturbo, by vzhledem ke specifickému provedení nového V8 ještě vadit nemuselo. Ale proč proboha vsadilo na hybridní pohon?

Pro takové auto jde o nesmyslné řešení, které je jen úlitbou normám sledujícím papírovou spotřebu paliva. A to není princip, kolem kterého byste mohli postavit opravdu dechberoucí supersport. Lambo to ví a okolo této výtky marně tančí, když nepřímo přiznává, že nový supersport Lambo byl ušito primárně podle zejména evropských norem a snahy neohrozit prodej dražšího Revuelta. To není ten správný přístup ke stvoření opravdu žádoucího sportovního auta, nemluvě o dlouhodobých problémech hybridizace jak kvůli baterii a její životnosti resp. ceně náhrady, tak s ohledem na na značný nárůst hmotnosti až skoro k hodnotě 1,8 tuny. Bavíme se o supersportu pro dva, proč by takový vůz měl vážit tolik?

Pokud si kladete stejné otázky, máme pro vás dvě zprávy. Tou dobrou je, že automobilka nyní konečně vzala Temerario a hybridní část jeho pohonu nacpala do koše. Takže existuje i tovární nehybridní verze. Tou špatnou ale je, že svůj „Lambar Gambar” v tomto provedení asi nebudete moci venčit na Pařížské, tedy pokud se nesmíříte s tím, že jej připřáhnete za vaše dieselové SUV. Nové provedení totiž vzniklo pouze pro závody GT3.

Někteří nyní jistě zaplesají, že Lambo tím uznává, že hybrid není ten správný pohon pro dosahování maximálních výkonů. To jistě není, ale sama existence nehybridní verze pro šampionát cestovních aut to nedokazuje, neboť stejně jako Formule 1 jsou dnes hybridní kvůli pravidlům (a ne kvůli technické logice), to samé platí o šampionátu GT3. Auta tam hybridní byt prostě nemohou, a tak si Temerario GT3 ponechalo „jen” čtyřlitrový motor V8 s dvojitým přeplňováním, který točí 10 000 ot./min stejně jako silniční provedení. Pryč je tedy jen jeho elektrifikovaná přední náprava, baterie a další balast.

Motor navíc dostal nová, menší turbodmychadla, která pomáhají snížit výkon ze standardních 800 koní na 550 koní, znovu kvůli pravidlům. Jsou to jistě vtipné závody, když do nich nastupují o tolik slabší auta, než jaká můžeme potkat na silnici, motor je navíc spojen s jen šestistupňovou sekvenční převodovkou namísto osmistupňové dvojspojky silničního vozu. I tak předpokládáme, že závodní varianta bude na trati podstatně rychlejší.

Krom úprav aerodynamiky, podvozku, brzd a dalších částí se o to postará výrazné snížení hmotnosti. Přesné finální parametry zatím neznáme, Temerario GT3 ale má vážit kolem 1 450 kg, takže bude oproti silničnímu hybridu lehčí o nějakých 250 kg +/- pár desítek procent podle toho, jaké hodnoty hmotnosti budeme srovnávat. Z dalších detailů dodejme, že karoserie je nyní kompozitní (hlavně z uhlíkových vláken), nový podvozek je postaven kolem nastavitelných tlumičů KW. A byť auto drží pohromadě stejný hliníkový prostorový rám, byl upravený pro snazší manipulaci s vozem v boxech a doplněn o integrovanou ochrannou klec. Vše spojené s uchycením elektrických částí hybridního pohonu bylo odstraněno.

Lambo chce nové Temerario GT3 nasadit prakticky ve všech významnějších sériích, které dovolují účast strojů této třídy. Jak se novince povede, uvidíme časem, nepředpokládáme ale, že by automobilka přišla také s nehybridní silniční variantou, i kdyby verze GT3 vyhrála vše, co se vyhrát dá. Taková je bohužel doba.

Temerario GT3 v italských barvách vypadá zajímavěji než poněkud mdlé výchozí silniční provedení. Tím nejzajímavějším je na něm ale eliminace kontroverzního hybridního pohonu. Foto: Lamborghini

