Lamborghini míří do nové éry, vize jeho budoucnosti naznačuje návrat k radikálním designům
Petr ProkopecLamborghini po dekády přicházelo s auty, která vypadala jako z jiného světa, nad poslední novinka v podobě Temeraria ale pomalu nehne brvou ani hysterik. Vize jeho budoucího modelu tak věští radikální změnu, třebaže neodmítá starší osvědčené nápady.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Lamborghini míří do nové éry, vize jeho budoucnosti naznačuje návrat k radikálním designům
včera | Petr Prokopec
Lamborghini po dekády přicházelo s auty, která vypadala jako z jiného světa, nad poslední novinka v podobě Temeraria ale pomalu nehne brvou ani hysterik. Vize jeho budoucího modelu tak věští radikální změnu, třebaže neodmítá starší osvědčené nápady.
Podobně jako Ferrari také Lamborghini dříve nemělo své vlastní designové oddělení. Místo toho si nechávalo své modely „kreslit” externisty, přičemž šeky nejčastěji mířily na adresu Marcella Gandiniho. Ten se podepsal pod Miuru, Countach i Diablo, stejně jako pod modely Espada, Urraco či Jarama. Vše se nicméně změnilo v roce 1998, kdy bylo Lamborghini převzato německým Audi. To ihned do designového křesla usadilo Luca Donckerwolkeho, který měl končící Diablo navrátit k jeho jednoduchému klínovitému profilu, což splnil na jedničku.
Jeho nadřízený, tehdejší šéfdesignér Audi Walter de Silva, přitom vedení koncernu Volkswagen doporučil, že Lamborghini by si zasloužilo vlastní studio. Od slov přitom nebylo daleko k činům, v roce 2003 totiž Italové potvrdili, že Centro Stile se stane realitou, a o dvě léta později z něj již vyjel první vůz. Jednalo se o Concept S, který skládal poctu jednomístným roadsterům a ve své podstatě byl předobrazem chystaného Gallarda Spyder.
Od příchodu designové prvotiny Centro Stile nedávno uplynulo 20 let, což se Lamborghini rozhodlo oslavit prostřednictvím nového konceptu Manifesto. Ten disponuje opět klínovitým profilem, který se pro značku stal charakteristický, stejně jako hojné využívání tvaru šestiúhelníku či písmene „Y“. Studio pod vedením současného šéfdesignéra Mitjy Borkerta přitom s pomocí vozu chce naznačit, jakým směrem se automobilka vydá v nejbližší budoucnosti, kdy by měla upustit od celkem nudných tvarů obecně nešťastného Temeraria a vrátit se k radikálněji pojatým vozům.
Revoluce se tak na jednu stranu nekoná, návrat k „revolučnímu normálu” ale ano. Hlavně při pohledu zpředu působí Manifesto znovu jako typické Lamborghini. A kdybychom vám řekli, že jde o novou limitku, možná tomu i uvěříte. Jen se budete ptát, jak se vlastně nastupuje do kabiny, neboť tu chybí klasické vzhůru výklopné dveře a celé prosklení působí jako jeden díl. Na střechu ve stylu „double bubble“ přitom navazují zadní zvýšené boky, které jsou rovněž patřičně široké.
Zadním partiím dominuje mohutný difuzor, přičemž se nezdá, že by někde skrze něj vystupovaly koncovky výfuku. Ostatně výrazné zúžení naznačuje, že tady asi nedošlo na použití 12válcového nebo 8válcového spalovacího motoru. Elektromobil ale od Lamborghini nikdo nechce a ani značka už nepřipouští takovou budoucnost, takže technicky realističtější pojetí designu si budeme muset domyslet.
Zda bude Manifesto přetaveno v produkční model, je v tuto chvíli nejisté. Někteří možná namítnou, že ke svým dvacetinám si Centro Stile mohlo nadělit trochu zajímavější dárek, . Byť v dnešní době lze ale považovat za klad, pokud je nějaká automobilka schopna se zastavit, zamyslet a rozhodnout se, že zůstane věrná svým kořenům i do budoucna.
Manifesto obecně vzato neznamená pro Lamborghini žádnou revoluci, vítaný návrat k „revolučnímu normálu” ale potěší. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
Bleskovky
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
včera
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
1.12.2025
Nejčtenější články
- Jeep žádá majitele statisíců aut z posledních let, aby je parkovali daleko od domů, mohou shořet
6.11.2025
- Původně jen elektrický silák se začal prodávat i ve spalovací verzi. A najednou je z něj nejlevnější takhle silné a rychlé auto
6.11.2025
- Honda zabila možná poslední šanci zachránit image nového Preludu, navíc sama sebe usvědčuje ze lži
7.11.2025
- Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda
7.11.2025
- Audi chce svůj postupující rozklad zachránit „modelovou ofenzívou”. Tohle má vážně být ta spása?
7.11.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva