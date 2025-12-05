Lamborghini míří do nové éry, vize jeho budoucnosti naznačuje návrat k radikálním designům

Lamborghini po dekády přicházelo s auty, která vypadala jako z jiného světa, nad poslední novinka v podobě Temeraria ale pomalu nehne brvou ani hysterik. Vize jeho budoucího modelu tak věští radikální změnu, třebaže neodmítá starší osvědčené nápady.

Lamborghini míří do nové éry, vize jeho budoucnosti naznačuje návrat k radikálním designům

včera | Petr Prokopec

Lamborghini míří do nové éry, vize jeho budoucnosti naznačuje návrat k radikálním designům

Foto: Lamborghini

Lamborghini po dekády přicházelo s auty, která vypadala jako z jiného světa, nad poslední novinka v podobě Temeraria ale pomalu nehne brvou ani hysterik. Vize jeho budoucího modelu tak věští radikální změnu, třebaže neodmítá starší osvědčené nápady.

Podobně jako Ferrari také Lamborghini dříve nemělo své vlastní designové oddělení. Místo toho si nechávalo své modely „kreslit” externisty, přičemž šeky nejčastěji mířily na adresu Marcella Gandiniho. Ten se podepsal pod Miuru, Countach i Diablo, stejně jako pod modely Espada, Urraco či Jarama. Vše se nicméně změnilo v roce 1998, kdy bylo Lamborghini převzato německým Audi. To ihned do designového křesla usadilo Luca Donckerwolkeho, který měl končící Diablo navrátit k jeho jednoduchému klínovitému profilu, což splnil na jedničku.

Jeho nadřízený, tehdejší šéfdesignér Audi Walter de Silva, přitom vedení koncernu Volkswagen doporučil, že Lamborghini by si zasloužilo vlastní studio. Od slov přitom nebylo daleko k činům, v roce 2003 totiž Italové potvrdili, že Centro Stile se stane realitou, a o dvě léta později z něj již vyjel první vůz. Jednalo se o Concept S, který skládal poctu jednomístným roadsterům a ve své podstatě byl předobrazem chystaného Gallarda Spyder.

Od příchodu designové prvotiny Centro Stile nedávno uplynulo 20 let, což se Lamborghini rozhodlo oslavit prostřednictvím nového konceptu Manifesto. Ten disponuje opět klínovitým profilem, který se pro značku stal charakteristický, stejně jako hojné využívání tvaru šestiúhelníku či písmene „Y“. Studio pod vedením současného šéfdesignéra Mitjy Borkerta přitom s pomocí vozu chce naznačit, jakým směrem se automobilka vydá v nejbližší budoucnosti, kdy by měla upustit od celkem nudných tvarů obecně nešťastného Temeraria a vrátit se k radikálněji pojatým vozům.

Revoluce se tak na jednu stranu nekoná, návrat k „revolučnímu normálu” ale ano. Hlavně při pohledu zpředu působí Manifesto znovu jako typické Lamborghini. A kdybychom vám řekli, že jde o novou limitku, možná tomu i uvěříte. Jen se budete ptát, jak se vlastně nastupuje do kabiny, neboť tu chybí klasické vzhůru výklopné dveře a celé prosklení působí jako jeden díl. Na střechu ve stylu „double bubble“ přitom navazují zadní zvýšené boky, které jsou rovněž patřičně široké.

Zadním partiím dominuje mohutný difuzor, přičemž se nezdá, že by někde skrze něj vystupovaly koncovky výfuku. Ostatně výrazné zúžení naznačuje, že tady asi nedošlo na použití 12válcového nebo 8válcového spalovacího motoru. Elektromobil ale od Lamborghini nikdo nechce a ani značka už nepřipouští takovou budoucnost, takže technicky realističtější pojetí designu si budeme muset domyslet.

Zda bude Manifesto přetaveno v produkční model, je v tuto chvíli nejisté. Někteří možná namítnou, že ke svým dvacetinám si Centro Stile mohlo nadělit trochu zajímavější dárek, . Byť v dnešní době lze ale považovat za klad, pokud je nějaká automobilka schopna se zastavit, zamyslet a rozhodnout se, že zůstane věrná svým kořenům i do budoucna.


Manifesto obecně vzato neznamená pro Lamborghini žádnou revoluci, vítaný návrat k „revolučnímu normálu” ale potěší. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.