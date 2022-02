Lamborghini chce udržet spalovací motory v prodeji i po roce 2030, sází na stejnou kličku jako Porsche před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Některé automobilky se mohou přetrhnout, aby nic jiného než elektrická auta neprodávali nejlépe už za pár let, Stephan Winkelmann má k věci mnohem pragmatičtější přístup. Elektřinu neodmítá, bere ji ale jen jako součást pestřejší nabídky.

Stephan Winkelmann patří mezi nejschopnější automobilové manažery světa. Dojnou krávu udělal nejprve z Lamborghini, než začal se stejnou vehemencí uvádět na trh nové a zejména dražší varianty Bugatti Chiron. Přitom soustavně tvrdil, že v obou případech nemáme v brzké době očekávat elektromobily, neboť zákazníci na ně ještě nejsou ani připravení, ani zvědaví. Navíc ani jedna značka by dle jeho názoru nedokázala poslat na trh vůz tak dobrý, aby očekáváním s těmito značkami spojeným.

Bugatti se ale v mezičase dalo do holportu s chorvatským Rimacem, což jinak než příchodem elektrického modelu nemůže skončit. Winkelmann i proto pozici šéfa opustil a vrátil se k Lamborghini, kde na elektrickou strunu nadále nehraje. Přesto potvrdil, že na konci této dekády dorazí i elektrické Lamborghini. Neznamená to však, že by sedmapadesátiletý manažer změnil své postoje, spíše našel určitý kompromis.

Lamborghini tak během této dekády čeká další expanze, neboť současné tříčlenné portfolio by měl doplnit další zcela nový model. Půjde o univerzálnější auto, pravděpodobně menší crossover ve stylu Urusu. Nástupci modelů Aventador a Huracán tedy elektromobily nebudou, půjde znovu o vozy postavené okolo spalovacích motorů s částečnou elektrifikací, půjde tedy o hybridy.

Nemělo by ale jít o rozlučku s motory V10 nebo V12, Winkelmann věří, že spalovací motory bude možné i nadále prodávat i díky řešení, kterému se v rámci koncernu VW věnuje především Porsche - syntetickým palivům. „Až přejdeme na hybridní pohony, uvidíme, zda bude možné nabízet spalovací motory i po roce 2030. Jednou z možností, jak udržet spalovací auta v nabídce, je použít pro ně syntetická paliva,“ řekl Winkelmann v rozhovoru pro Welt am Sonntag.

Šéf Lamba zároveň dlouhodobě tvrdí, že rozhodnutí o budoucím směřování firmy v současné době nemůžeme očekávat, neboť zkrátka nikdo neví, co bude. Nepřímo tím naráží na halasná prohlášení řady jeho kolegů, kteří si malují elektrickou budoucnost na roky 2025, 2030 nebo 2035, aniž by věděli, jestli za dva týdny budou mít dost čipů na výrobu auta vyvinutého v roce 2015.

Bývalý šéf Lamborghini, pak Bugatti a teď znovu Lamborghini Stephan Winkelmann není do elektromobility tak žhavý jako šéf koncernu VW Herbert Diess. Věří tomu, že auta se spalovacími motory bude jím řízená firma prodávat i po roce 2030. Foto: Bugatti

Zdroj: Welt am Sonntag

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.