Lamborghini u svých aut obětuje rychlost ve prospěch toho, aby si s nimi lépe sjeli méně schopní a zkušení řidiči

Technický šéf automobilky prozradil, že Italové vyvíjí svá auta s jinými prioritami než konkurenční výrobci. Má to svá pro i proti, tušíme ale, že většina zákazníků to s ohledem na typické využití ocení.

Moderní auta se stala až absurdně těžkými. Platí to i o těch sportovních, ostatně nové BMW M4 CS vykazuje na ručkách vah 1 835 kg s řidičem a veškerými náplněmi. Je hezké, že i tak zvládá zajet Severní smyčku Nürburgringu za pouhých 7 minut a 21,99 sekundy, mohlo by být ale ještě o hodně rychlejší a celkově efektivnější, kdyby vážilo o pár set kilo míň. Navíc je třeba dodat, že hmotnost vždy negativně ovlivňuje ovladatelnost, neboť i když automobilky její projevy chytrým naladěním a ještě chytřejší elektronikou potírají, na samé hranici možností se vždy projeví výrazně negativně. Taková auta pak zvládají jen velmi zkušení piloti, ty běžnější budou projevy nadváhy hmotnost strašit v každé druhé zatáčce.

Toho si je vědomo i Lamborghini, které se časy z okruhů v posledních letech ani nechlubí. Působí to dojmem, jako by se ani nemělo čím chlubit, což pro automobilku ze Sant'Agata Bolognese, jejíž zakladatel svého času prohlašoval, že dokáže nabídnout lepší produkty než Enzo Ferrari, není zrovna ta nejlepší vizitka. Podle technického šéfa značky Rouvena Mohra je ale všechno trochu jinak.

Mohr sdělil kolegům z Carscoops, že Lamborghini nyní při vývoji využívá hned tří skupin testovacích jezdců. Klíčová je ta, kterou zatím žádná jiná automobilka nezaměstnává, alespoň o tom tedy nevíme. „Máme profesionální jezdce, máme techniky a poté máme normální řidiče. Pokud se časy, které při vývoji zajedou, mezi sebou příliš liší, pak se znovu podíváme na nastavení podvozku, abychom zajistili, že auto bude zábavné i pro normální lidi,“ uvedl technický šéf italské automobilky.

To je pozoruhodný postup a docela odlišná filozofii, než jaké se značka držela dříve a jaká je vlastní naprosté většině konkurence. Italové tak obětují co možná nejúchvatnější časy z okruhů ve prospěch lepších „průměrných časů” jednoduše proto, že čas dosažený profesionálem je pro použití amatéry prakticky relevantní, tedy pokud jen nechtějí „machrovat” s tím, co jejich auto dovede, ale pni oni to stejně neumí asi zopakovat. Cílem pro Lambo je, aby „běžní řidiči mohli být rychlejší a užili si více zábavy“. Něco takového zní pomalu jako slova z jiné planety.

„Během našeho pobytu na Nürburgringu získáváme mnoho cenných informací, neboť na žádné jiné trati nemáte třeba takové výmoly. Porsche zde také hodně testuje. Nicméně pro některé značky se výlet na Ring a stanovení časů na kolo stalo hlavně otázkou marketingu,“ říká dále Mohr. Jakkoli jsou ale jeho slova doslova rajskou hudbou, naplněna vlastně budou jen zčásti. Lamborghini totiž přechází na hybridní techniku, která žene hmotnost vzhůru. A s tím bude klesat i odvaha majitelů, i kdyby se automobilka uladila k smrti.

Stačí si jen uvědomit, že nové Revuelto bez řidiče a náplní váží 1 772 kg, v reálu tak se dvěma cestujícími rázem může vykázat i dvě tuny. Pokud k tomu ještě přihodíte šířku 2 266 milimetrů se zrcátky, rázem zde máte výrazné limitující faktory pro většinu publika. I tak je přístup Italů sympatický, udělá z jejich aut víc auta a míň potenciálně pojízdné sochy a ozdoby klimatizovaných garáží.

Nové Revuelto sice díky hybridnímu ústrojí produkuje 1 015 koní, s nimiž jste na stovce za 2,5 sekundy, jenže zároveň váží 1 772 kg bez náplní a řidiče. Se dvoučlennou posádkou je tak dvanáctiválcový supersport rázem na dvou tunách. Zábava za volantem pro lidi s jiným než extrémním citem pro auto tak bude mít své limity, přesto je se snaha značky sympatická. Foto: Lamborghini

